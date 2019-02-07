فيديو معلوماتى.. تأثير استخدام الموبايل على عضلات الرقبة والظهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياتنا، حيث أصبح استخدام الهاتف المحمول والتابلت عادة يومية وهو ما يؤثر على صحتنا بشكل كبير، خاصة عضلات الرقبة والظهر، بحسب موقع "spine universe"، ومن خلال هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على تأثير استخدام موبايلك على عضلات رقبتك وظهرك.
تأثير استخدام موبايلك على عضلات رقبتك وظهرك
- ميل الرأس إلى الأمام عند النظر إلى الهاتف يسبب الآتى
ألم الرقبة وأعلى الظهر والكتف والذراع
تآكل بالعنق والجزء العلوى من العمود الفقرى والظهر
انحلال العمود الفقرى الذى قد يتطلب عملية جراحية
كيف تحمى نفسك من آلام الرقبة والظهر بسبب الهاتف؟
- لا تستخدم الموبايل واستبدله بأجهزة الكمبيوتر قدر الإمكان
- لا تقم بثنى رأسك أو رقبتك وارفع هاتفك إلى مستوى نظرك
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