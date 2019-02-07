شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى ايه متلازمة ويليامز وأعراضها على طفلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة ويليامز هى اضطراب فى النمو يؤثر على أجزاء كثيرة فى الجسم، حيث إنه يؤثر على العقل ويسبب الإعاقات الذهنية ومشاكل فى القلب والأوعية الدموية، كما أن مرضى متلازمة ويليامز لهم ملامح وجه محددة فيكون الجبين عريض والأنف قصيرة وخدود منتفخة وفم واسع.



ويليامز

وحسب ما ذكره موقع ghr.nlm فإن من يعانون من متلازمة ويليامز يواجهون صعوبة فى المهام البصرية المكانية مثل الرسم وتجميع الالغاز والموسيقى والتعلم عن طريق التكرار وهناك بعض الأعراض التى تظهر على المرضى وهى.

1:مشاكل فى المفاصل والجلد.

2:زيادة فى مستويات الكالسيوم فى الدم.

3:قصر القامة.

4: مشاكل فى العين والرؤية.

5: اضطرابات فى الجهاز الهضمى والبولى.

6: سمات وجه محددة.

7:اضطراب التعلم.

8:مغص وألم فى المعدة.



الاطفال

9:تأخير الكلام عند الاطفال.

10:انخفاض الوزن عند الولادة.

11:مشاكل فى الكلى.

12: التوتر العضلى.

يعتقد الباحثون أن فقدان العديد من الجينات هو سبب الإصابة بمتلازمة ويليام أو نتيجة العوامل الوراثية التى تنتقل من الوالدين إلى الطفل والمتمثلة فى تلف الكروموسوم رقم 17 فى الحمض النووى الذى يؤدى لمسح بعض الجينات.

وعند إصابة الأطفال بهذا المرض لا بد من المتابعة الدورية مع الطبيب وإجراء فحوصات القلب ووظائف الكلى والكالسيوم لتجنب حدوث مضاعفات أخرى.