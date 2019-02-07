شكرا لقرائتكم خبر عن الضحك أفضل «دواء» لجراحة الدماغ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن الضحك هو أفضل دواء لجراحة الدماغ لأنه يساعد المريض على الاسترخاء.

وتوصل علماء الأعصاب إلى طريقة لدغدغة منطقة في الدماغ كهربائياً خلال عملية جراحية دقيقة في المخ، حيث يكون المريض مستيقظاً لمساعدته على الاسترخاء.

وبحسب الدراسة، يمكن استخدام التقنية التي تخفض من القلق لعلاج الاكتئاب أو الألم المزمن.

واكتشفت الدراسة التأثيرات السلوكية للتحفيز الكهربائي المباشر لحزمة ” cingulum ” ، وهي مادة بيضاء في الدماغ، لدى مرضى الصرع.

ويكمن مفتاح الضحك والاسترخاء في الجزء العلوي والأمامي للدماغ، حيث توجد تلك المادة البيضاء، والتي تُعد هدفا ًمنطقيًا لهذه العملية باعتبارها تشكل العديد من الروابط بين مناطق الدماغ وتنسق الاستجابات العاطفية المعقدة.