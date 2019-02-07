فوائد الفواكه المُجففة ستدفعكِ للحرص على تناولها.. إليكِ أبرزها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تهمل العديد من السيدات تناول الفواكه الطازجة رغم تعدد فوائدها وضرورتها للجسم وبشكل يومي.

وقد يعود هذا الإهمال لأسباب عدة منها عدم الإعجاب بمذاق العديد من هذه الفواكه، فهناك سيدات يفضلن المذاق "الدلع" بعيدا عن المذاق "الحلو"، وهناك من تشتكي بأن أصناف الفاكهة تتلف لديها؛ ما يضطرها للتخلص منها بسبب عدم تناولها من قبل أفراد أسرتها.

ولكن، ما رأيك عزيزتي باستبدال الفواكه الطازجة بالمجففة ووضعها بأوان جميلة تجذب الصغير والكبير لتناولها، كما أنها فكرة جيدة لضيافة زواركِ، خصوصا وأن لهذه الفواكه فوائد جمة.

وحول أصناف الفواكه المجففة وفوائدها تتحدث اختصاصية التغذية العلاجية ولاء أبو عيسى بالقول "الفواكه المجففة متنوعة، ومنها الزبيب والتمر والخوخ والمشمش والتفاح المجفف والتين المجفف والكمثرى والتوت البري والعنب البري الأسود والمانجا والأناناس والموز والبرقوق.

أما فيما يتعلق بفوائدها، فهي مصدر غني بالألياف التي تعمل على تنظيم وتسريع مرور الطعام خلال الأمعاء، وتعد علاجا فعالا لمشاكل العظام والعضلات والمفاصل، بالإضافة إلى أنها تعتبر غذاء مفيدا لمرضى النقرس.

كما تساعد الفواكه المجففة على تنظيم الهرمونات ومعدل السكر في الدم، ومفيدة في علاج مشكلة الوزن الزائد والدهون المتراكمة في الجسم، وهي أيضا مصدر للكالسيوم الذي يمكن أن يساعد على الوقاية من هشاشة العظام، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين "ك" الضروري لعملية تخثر الدم الطبيعية، ومضادات الأكسدة عالية الجودة التي تقلل أضرار الجذور الحرّة على خلايا الجسم.

ليس هذا وحسب، فالفواكه المجففة تساعد على انتظام الكولسترول في الدم وتحافظ على نضارة البشرة وعلاج كافة مشاكلها ومنها الشحوب، فضلا عن أنها تعتبر أفضل العلاجات لمشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك وانتفاخ البطن والغازات وغيرها بالإضافة إلى أنها تسهل عملية الإخراج، وتساعد على مكافحة مجموعة من المشاكل الصحية، كالسرطان، وارتفاع الكوليسترول، والأرق.