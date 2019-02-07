صحتك فى وصفة..الألوفيرا وزيت جوز الهند لزيادة كثافة الحواجب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى كثيرٌ من النساء إلى تحسين شكل الحواجب والرموش، ومع عودة موضة الحواجب الكثيفة، يمكنكِ استخدام منتجات طبيعية تساعد على زيادة كثافة الحواجب والرموش أيضاً، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الألوفيرا وزيت جوز الهند لزيادة كثافة الحواجب، بحسب موقع "Step to health".



الصبار

وصفة الألوفيرا وجوز الهند لزيادة كثافة الحواجب

يحتوى الصبار أو الألوفيرا مع زيت جوز الهند على نسبة عالية من الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية الأساسية، لذا فهما أحد أفضل الحلول الطبيعية لتكثيف شعر حاجبيك.

المكونات:

3 ملاعق طعام من جل الصبار (45 جرام)

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند (20 مل)



زيت جوز الهند

الطريقة:

-أضيفى جل الصبار إلى وعاء زجاجى وأخلطيه بزيت جوز الهند.خزنيه فى مكان بارد.

-لاستخدام هذه الوصفة، أغمرى ألفرشاة فى هذا الخليط وضعيها على حاجبيك من الجذور وأتركها لمدة نصف ساعة على الحواجب.

-اتركيها لمدة 30 دقيقة ثم كررى هذه الوصفة 3 مرات فى الأسبوع.