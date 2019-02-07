شكرا لقرائتكم خبر عن البامية غذاء مثالي لمرضى السكري والان مع التفاصيل

أفادت نتائج دراسة حديثة نشرت في المجلة العلمية "مجلة الصيدلة والعلوم البيولوجية " بأن البامية تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم، وفقا للعين الإخبارية.

وأضافت الدراسة أنه تم تجريب مستخلص البامية على مجموعة من الفئران لملاحظة تأثيرها على مستويات السكر في الدم.

وأوضحت الدراسة أن الألياف الطبيعية الموجودة بالبامية قللت من امتصاص الجسم لسكر الجلوكوز وبالتالي ساعدت في تقليل مستوى السكر في الدم.

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وتعتبر البامية من الخضراوات الموسميّة التي تتوفر بشكل رئيسي في الصيف، وهي من الخضراوات الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين "أ" ومجموعة فيتامين "ب" وفيتامين "ك" والمعادن مثل: الكاليسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم والزنك وحامض الفوليك والبيتاكاروتين .

وتمد البامية مرضى السكري بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، حيث تساعد العناصر الغذائية مرضى السكري على الوقاية من بعض المشكلات مثل القدم السكري والبول السكري، كما تساعد أيضا على وقاية مرضى السكري من مشكلة صعوبة التئام الجروح وتعرض أقدامهم للتقرحات والالتهابات الحادة.

كما يحسن تناول البامية من إفراز الإنسولين من البنكرياس ويزيد تناول البامية من استجابة أنسجة وخلايا الجسم للإنسولين، حيث إن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بمرض السكري تحدث نتيجة عدم استجابة خلايا الجسم للإنسولين.