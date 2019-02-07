طريقة إعداد وتحضير

المقادير2 اشخاص

لتتبيل الصدور: ربع كوب مستردة

4 ملاعق عسل

3 ملاعق مايونيز

عصير نصف ليمونة

للدجاج: ربع كيلو صدور دجاج مخلي من العظم

ملعقة كبيرة زيت نباتي

نصف كوب شرائح فطر (مشروم)

ملعقة كبيرة زبدة

ملح وفلفل

بابريكا

3 شرائح لحم مقدد

ربع كوب جبن شيدر مبشور

2 ملعقة بقدونس مفروم

طريقة التحضير

باستخدام المضرب الكهربائي اخفقي المستردة والعسل والمايونيز، وعصير الليمون في وعاء صغير لمدة 30 ثانية تقريباً.



ضعي الدجاج في كيس مناسب ووزعي فوقه نصف التتبيلة، وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. واحفظي باقي التتبيلة في الثلاجة.

ضعي الزيت في مقلاة تيفال على النار ثم اضيفي الدجاج بعد إخراجه من التتبيلة. يسوى الدجاج في المقلاة لمدة 3-4 دقائق لكل جانب أو حتى يكتسب اللون الذهبي. ثم يدهن بجزء من التتبيلة ويرش فوقه الملح والفلفل والبابريكا ويوضع جانباً.

في مقلاة أخرى يشوح الفطر مع الزبدة ثم تضاف شرائح اللحم المقدد وتقلب لمدة 5 دقائق.

توزع الجبن على صدور الدجاج ويوضع فوقها خليط المشروم وتوضع في فرن متوسط الحرارة لمدة 7-10 دقائق أو حتى يذوب الجبن تماما.

تزين صدور الدجاج بالبقدونس قبل التقديم. وتقدم مع باقي التتبيلة في وعاء صغير.

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