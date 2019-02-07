أخصائي نساء وتوليد يُوضّح تفاصيل عملية الحقن المجهري

كشف أخصائي النساء والتوليد الدكتور أحمد فتحي أن حلم الأمومة لم يعد مستحيل فقد أصبحت هناك عمليات الحقن المجهري فهي متاحة للجميع لتحقيق حلم الأمومة.

وقال في حديث خاص لـ " لايف ستايل": أن الحقن المجهري بالإنجليزية Intracytoplasmic sperm injection و هو أحد أنواع عمليات التلقيح الاصطناعي خارج الجسم.

وأضاف: "توُجمَعُ البويضات من الزوجة والحيوانات المنوية من الزوج ثمّ يتم حقن حيوان منوي واحد مباشرة في كل بويضة بإستخدام إبرة رفيعة ،و تختلف معدلات نجاح وفاعلية الحقن المجهري باختلاف الحالات، وقد تنجح العملية من المرة الأولى، و أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت أن نسبة نجاح الحقن المجهري تقل كلما تقدمت المرأة في العمر.

وتابع: "وهناك أسباب تجعل المرأة تلجأ إلي عملية الحقن المجهري منها انسداد قناة فالوب، ووجود كمية قليلة من الحيوانات المنوية، و ضعف حركة الحيوانات المنوية، و مرض البطانة الرحمية المهاجرة، ومرض تكييس المبيض، و حالات اخري تمنع تلقيح البويضة، ومن أهم أسباب اللجوء للحقن المجهري أسباب تتعلق بالزوجة في الحالات الطبيعية، ينتج المبيض البويضة التي تمر عبر أنابيب فالوب إلى الرحم، وعندما يتم تخصيب البويضة يتم زرعها في جدار الرحم لتكون الجنين، وحدوث أي خلل في أيٍ من هذه المراحل قد يسبب العقم.

واختتم: "أما الأسباب التي تتعلق بالزوج فهي تشمل نقص عدد الحيوانات المنوية، و عدم قدرة الحيوانات المنوية على اختراق المخاط الموجود في عنق الرحم أو الحياة فيه، و وجود انسداد في الأنابيب التي تمكن الحيوانات المنوية من الوصول إلى السائل المنوي، وفي هذه الحالات، يتم أخذ الحيوانات المنوية من الخصيتين مباشرةً إلى المعمل للقيام بعملية تخصيب البويضات.

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