طبيب يُحذّر من إهمال علاج تسوس وتعفن الأسنان

كشف الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية "سترومان" لزراعة وتجميل أن تسوس الأسنان من المشاكل الصحية الشائعة والمنتشرة بين الكثيرين وهي عبارة عن إصابة أجزاء من الأسنان بالتعفن الذي قد يتطور ليصبح على شكل ثقوب صغيرة أو كبيرة بشكل تدريجي.

وقال سمير في حديث خاص لـ "لايف ستايل"أن تسوس الأسنان يحدث نتيجة لعدة أسباب وعوامل مجتمعة معاً من بينها عدم الاعتناء بنظافة الأسنان وتناول حلويات ونقارش ومشروبات تحتوي على السكّر بكميات كبيرة وتحول جزيئات الطعام واللعاب إلى جراثيم نظرا لتراكمها في تجويف الفم وترك بقايا الطعام في الفم ما يؤدي إلى تآكل طبقة المينا في الأسنان وصعوبة الوصول إلى الأسنان والأضراس الداخلية لتنظيفها والإكثار من تناول الحليب والمشروبات الغازية.

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