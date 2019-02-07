التغذية المناسبة لمرضى الخرف

أوصت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى ألزهايمر أقارب مرضى الخرف بالانتباه إلى تغذيتهم، موضحةً أن على الأغذية المناسبة لمرضى الخرف أن تكون غنيةً بالدهون والسكريات. وأضافت أن المشروبات ذات القوام الغليظ أفضل لمرضى الخرف، مثل عصير الخوخ، أو عصير الموز، في حين أن القهوة، والشاي الأسود قد يكبحان شهية المرضى.

وينطبق ذلك أيضاً على بعض التوابل مثل الفلفل الحار، مع الابتعاد عن الثوم، لأنه يحول دون امتصاص الدهون والكربوهيدرات، ما يرفع خطر فقدان الوزن.

وبالنسبة لطريقة التحضير، تنصح الجمعية بتحضير الطعام ليكون طرياً وسهل المضغ، وجاذبا، مع مراعاة الابتعاد عن القوام والملمس المختلفين، كما لا يجوز أن يكون الطعام ساخناً جداً.