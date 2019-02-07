شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الطبيعى واعرف اضرار اللبن البودرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحليب المجفف أو اللبن البودرة من الألبان المصنوعة عن طريق تبخر الحليب العادي، ويضيفه الكثيرون إلى مشروبات الشاى والقهوة وغيرها، كبديل للحليب العادى، ويحتوي الحليب المجفف على نفس التركيب الغذائي للحليب، ولكن الإفراط في استهلاكه يسبب أضراراً، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والسكر، كما أنه قد يحتوى على البكتيريا بسبب التخزين غير المناسب، فى هذا التقرير نتعرف على اضرار اللبن البودرة.



اضرار اللبن البودرة

اضرار اللبن البودرةيسبب أمراض القلب

لاحتوائه على مادة تلتصق بالشرايين والأوعية الدموية، حيث ذكر موقع times of india أن اللبن البودرة يحتوى على الكوليسترول المؤكسد لزيادة صلاحيته، وهو مادة تشبه الشمع تلتصق بجدار الشرايين وتؤذي الأوعية الدموية، هو ما يسبب أمراض القلب مع استخدامه لفترة طويلة.

قد يسبب التسمم ومشاكل الأمعاء

ذكر موقع " medicpol" أن اللبن البودرة يسهل إصابته بالبكتيريا بسبب التخزين بطريقة خاطئة أو عدم إحكام غلق العبوة وتفاعل المكونات مع الجو، وهو ما قد يسبب تغير الطعم واللون أو يصبح اللبن "مزنخاً"، وهذه الحالة يمكن أن تسبب إصابة في الأمعاء وتؤدي إلى ظهور التسمم خاصة عند الأطفال.



اللبن البودرة

قد يسبب الحساسية للأطفال

غالباً ما تكون المكونات الموجودة في الحليب المجفف غير مناسبة للأطفال والرضع، الذين لديهم حساسية شديدة للمواد الغريبة التي تدخل الجسم ولا يتم امتصاصه بسهولة عن طريق الجهاز الهضمي، وقد يسبب اعراض الحساسية لدى الأطفال.

يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

عندما يوضع اللبن البودرة في زجاجات بلاستيكية ويضاف إليه حمض الأوليك، يطلق المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك والتي يمكن أن تدمر خلايا الدنا تدريجيا، وشربه لسنوات طويلة يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

يزيد من خطر إصابتك بمرض السكرى

اللبن البودرة يزيد مستوى السكر فى الدم، لأن محتوى السكر فيه مرتفع للغاية، لذا فإن الاستخدام المستمر يمكن أن يؤدي إلى ظهور مرض السكري.



لبن البودرة

يزيد خطر الإصابة باللوكيميا أو سرطان الدم

استهلاك اللبن البودرة على المدى الطويل يؤدى لانهيار خلايا الدم والإصابة بسرطان الدم نتيجة تكون الخلايا السرطانية.

يسبب فقدان الشهية

تناول مسحوق الحليب بشكل مفرط تؤثر في الغالب على الأطفال الذين لا يرغبون في تناول أطعمة أخرى غير الحليب، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى الاعتماد الذي يمكن أن يسبب خللاً في المغذيات.

سوء حفظ اللبن البودرة يسبب الالتهاب الرئوى

سوء حفظ اللبن البودرة يسبب دخول البكتيريا والفيروسات عبر الهواء، ومن هذه البكتيريا: العقدية الرئوية، المكورات العنقودية الذهبية، البكتريا القولونية، وهو ما يسبب الالتهاب الرئوى.

صعوبة فى الهضم

المكونات الأساسية فى الحليب البودرة تتداخل مع الجهاز الهضمي، خاصة للأطفال، لأنه من الصعب هضمها في المعدة.

يسبب السمنة

يحتوى اللبن البودرة على نسبة عالية من الدهون والسكريات التى تسبب زيادة الوزن، خاصة عند تناوله بكثرة.