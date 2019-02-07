شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقولك لازم تغير فرشاة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صحة الأسنان مؤشر قوى على صحة الجسم فالأسنان واللثة والفم عمومًا محملة بالبكتيريا والجراثيم التى تعرضنا لمشاكل صحية عديدة إذا لما يتم التخلص منها، لذلك تكون فرشاة الأسنان هى الوسيلة الأسرع للتخلص من فضلات الطعام والجراثيم الموجودة فى الأسنان وينصح دائمًا بالاهتمام بجودة ونظافة فرشاة الأسنان وتغييرها كل فترة.



فرشاة

ووفقًا لما ذكره موقع avalondentalcare فأن هناك علامات تحذرك بتغيير فرشاة الأسنان فورًا وهى:

1:إذا لاحظت تساقط شعيرات الفرشاة وهى علامة تدل أن الفرشاة غير جيدة أو تم استعمالها لفترات طويلة.

2:إذا مر على فرشاة الأسنان أكثر من 3 أشهر، فلا بد من تغيرها لأنها استهلكت بشكل كبير وقد تكون محملة بالجراثيم والبكتيريا.



فرشاة اسنان

3:إذا كنت معرضًا لنزيف شديد فى اللثة يجب أن تتخلص من فرشاة الأسنان منعًا لانتقال العدوى والفيروسات.

4:إذا كنت تعانى من أمراض فيروسية أو بكتيرية لا بد من تغيير فرشاة الأسنان بعد فترة العلاج من المرض حتى لا ينتقل مرة أخرى.

5:إذا كانت فرشاة الأسنان بها فراغات تؤدى لالتهابات ونزيف فى اللثة.