شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب ارتخاء الصمام الميترالى وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتخاء الصمام الميترالى يحدث عندما يصبح المكان الذي يكون فيه الصمام مرنا للغاية ولا يغلق بإحكام، وهنا نقدم لك الكثير من التفاصيل عن أعراض هذه المشكلة الصحية الخطيرة والعوامل المسببة له وكذلك طرق التعامل معه، وذلك وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى.

اعراض ارتخاء الصمام الميترالى

كثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتخاء الصمام الميترالى لا يعانون من أعراض وقد لا يتم تشخيصهم إلا أثناء إجراء مسح للقلب، وإذا ظهرت علامات ستشمل على:

• الدوخة

• ضيق في التنفس

• التعب

• عدم انتظام ضربات القلب وخفقانه

• ارتجاع الصمام الميترالي

اسباب ارتخاء الصمام الميترالى

عادة ما يحدث ارتخاء الصمام الميترالى بسبب مشاكل في الأنسجة التي تضم الصمام الميترالى إلى عضلات القلب، ويولد بعض الأشخاص مصابين بهذه الحالة، وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النسيج الضام مثل متلازمة مارفان، وﻧﺎدراً ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﻠﻒ ﻟﻌﻀﻼت اﻟﻘﻠﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ لنوبة ﻗﻠﺒﻴﺔ.

علاج ارتخاء الصمام الميترالى

إذا لم يكن لديك أعراض، قد يقترح طبيبك:

• إجراء تغييرات في نمط الحياة ، مثل التخلي عن السجائر والكافيين والكحول وهذه الأشياء يمكن أن تجعل قلبك يصبح أكثر طاقة.

• إجراء فحوصات منتظمة لمراقبة حالتك

إذا كانت لديك أعراض أو كان الصمام الميترالى مرتخيا جدًا، قد يوصي طبيبك بما يلي:

• دواء لتخفيف الأعراض، مثل حاصرات بيتا لضربات القلب غير المنتظمة.

• جراحة الصمام الميترالى لإصلاح أو استبدال الصمام.

جراحة الصمام الميترالى

تشمل جراحة الصمام الميترالى على نوع جراحة وهو إصلاح الصمام التاجي، الذى يتم تحت تأثير مخدر عام وعادةً ما يصل الجراح إلى قلبك من خلال قطع واحد على طول منتصف صدرك، ولكن في بعض الأحيان يتم استخدام جروح أصغر بين ضلوعك، ثم يتم تعديل الصمام التاجي.

وهناك أيضا جراحة استبدال الصمام التاجي حيث يستبدل بـ (صمام ميكانيكي) أو واحد مصنوع من نسيج حيواني، وعادة ما يتم ذلك فقط إذا كان لديك ضيق الصمام التاجي، أو لديك ارتخاء ميترالي ولا تستطيع إصلاح الصمام، يتم إجراء العملية تحت تأثير مخدر عام وعادةً ما يقوم الجراح باستبدال الصمام من خلال قطع واحد على طول منتصف صدرك.

ستحتاج أيضًا إلى تناول دواء لمنع تجلط الدم لفترة طويلة بعد هذه العملية، وإذا كان لديك صمام ميكانيكى، فسوف تحتاج إلى أخذ هذا الدواء مدى الحياة.