تعرّف على الفترة المثالية للتعارف قبل الزواج لتفادي"الطلاق"

يبدو أنه عندما يتعلّق الأمر بالوقت الذي يجب أن يبقى فيه الشريكان معًا قبل الزواج، قد لا يوجد فترة محددة لأن الأمر يختلف من ثنائي إلى آخر ومن علاقة إلى أخرى, مع ذلك، وجد الباحثون أن التعارف لفترة معينة قبل الزواج، قد يزيد من احتمال بقاء الشريكين مع بعضهما إلى الأبد.

وكشف استطلاع في جامعة Emory في الولايات المتحدة، والذي شمل أكثر من 3000 شخص متزوجين حاليًا أو سبق لهم أن تزوّجوا، أن الانتظار لـ3 سنوات أو أكثر، يقلل من احتمال الطلاق بنسبة 50%.

وأكدت نتيجة الاستطلاع أنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين تزوجوا بعد عام من التعارف، سجّل الأشخاص الذين تزوجوا بعد عامين من التعارف، انخفاض في الطلاق بنسبة 20%.

عندما تمّت مقارنة هؤلاء الثنائيات بالأشخاص الذين تزوجوا بعد 3 سنوات أو أكثر من التعارف، تمّت ملاحظة انخفاض واضح في نسبة الطلاق بنحو 50%.

يذكر أن بعض الزيجات التي يرتبط فيها الشريكان بعد عام من التعارف تكون في غاية النجاح,و ما وجده الباحثون هو إحصائية لا تنطبق بالضرورة على الجميع.

وكشف خبراء العلاقات الزوجية، أن ما يجعل العلاقة تتكلّل بالزواج هو الوقت الذي يأخذه الشريكان فعليًا في التعرف على بعضهما البعض، اختبار بعضهما البعض خلال المطبّات والخلافات، خلال التنقل بين الوظائف وغيرها من الاختبارات الحياتية التي تظهر حقيقة الشخص وكيفية تعامله مع شريك الحياة في كل المواقف والظروف الصعبة.

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