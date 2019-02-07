فوائد العسل الأسود يكافح الالتهابات ويمنع فقر الدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجميع يعرف العسل الأسود على اعتبار طعمه الحلو والمحبب لدى الكثير، ولكن هل تعلم ما هي فوائد العسل الأسود، يتم إنتاج العسل الأسود نتيجة عملية تكرير قصب السكر وتختلف كمية السكر فى كل نوع على حسب طريقة الاستخلاص.

ويتم إنتاج العسل الأسود وفقا لتقرير موقع " steemit " من 3 مرحلة من مراحل غليان السكر ، وبالتالي فهو أكثر سمكًا ويحتوي على عناصر مغذية أكثر من دبس السكر المصنوع من مرحلة الغليان الأول والثاني .

القيمة الغذائية للعسل الأسود أعلى بكثير لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 والسيلينيوم ومضادات الأكسدة.



مكونات العسل الأسود المهمة للجسم

مكونات العسل الأسود

20 جم من العسل الأسود يحتوي على:

59 سعر حرارية .

14 جم من الكربوهيدرات.

12 جم من السكر .

1 جرام من البروتين.

19 % من الحديد .

15 % من المنغنيز .

10 % من الكالسيوم .

8 % من البوتاسيوم .

6 % من فيتامين B .

5 % من النحاس. .

بالإضافة إلى أنه فهو خالي من الدهون والكوليسترول وكمية صغيرة من الصوديوم .



بالعسل الأسود علاج نقص الحديد

فوائد العسل الأسود

- علاج نقص الحديد وفقر الدم:

السبب الأكثر شيوعا لنقص الحديد وفقر الدم هو نقص الحديد ونقص العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين ب 12، يصاب الشخص بفقر الدم عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين بنجاح في جميع أنحاء الجسم، وبما أن هو مصدر كبير للحديد والمعادن الحيوية للجسم، يوصي العديد من الأطباء بملعقة كبيرة من العسل الأسود مع كوب من الماء الساخن لمرضى فقر الدم أو الاضطرابات المرتبطة به .



العسل الأسود يحارب فقر الدم

- الحصول على بشرة متوهجة:

يؤثر نقص الحديد أيضا على الجلد كما يبدو شاحبًا وبالتالى يؤثر على نضارة البشرة و صحة الشعر والأظافر، وبفضل احتواء العسل الأسود على كمية كبيرة من المغنيسيوم والمعادن الحيوية الأخرى، فهو خيار مثالى لتعويض نقص الفيتناميات فى الجسم لأن نقص المغنيسيوم يساهم في تحسين صحة الجلد عن طريق مكافحة الأكزيما وحب الشباب والتجاعيد ومنع تساقط الشعر وتكسير الأظافر.

- العسل الأسود لتخفيف اضطرابات الدورة الشهرية:

قد استخدم العسل الأسود لعدة قرون كعلاج منزلي لتخفيف اضطرابات الدورة الشهرية لدى العديد من النساء، من خلال تناول شاي العسل الأسود المختلط بالماء الدافئ لتقليل أعراض الألم، بما في ذلك ألم الثدي والانتفاخ واحتباس الماء ، كما أن المعادن الموجودة في العسل الأسود تمنع تقلصات الدورة الشهرية.



العسل الأسود يعالج تقلصات الدورة الشهرية

- العسل الأسود ملين للمعدة:

يساعدك العسل الأسود على الحد من الإمساك لأنه يحتوي على نسبة عالية من المغذيات ، خاصة المغنيسيوم ، الذي يبسط العضلات لتحسين حركة الجهاز الهضمي.

- العسل الأسود للحصول على عظام قوية:

يعانى كثير من الأشخاص من هشاشة العظام ، لذلك من الضروري العناية بصحة العظام، من أجل الحصول على عظام قوية تحتاج إلى تناول المغنيسيوم والكالسيوم بالإضافة إلى فيتامين (د) ، والتي تعد واحدة من أهم العناصر الغذائية التي يجب الحصول عليها، والموجودة بوفرة فى العسل الأسود .

- العسل الأسود يقلل من الشعور بالإجهاد:

يمكنك مقاومة الإجهاد والتوتر عن طريق بدء يومك بكوب من شاي العسل الأسود، بفضل احتوائه على فيتامين B6 يعمل على رفع مستوى السيروتونين في الدماغ.

السيروتونين هو ناقل عصبي مهم يؤثر على خلايا الدماغ المرتبطة بالمزاج ، والرغبة الجنسية ، والشهية ، والنوم ، والذاكرة ، والتعلم.



العسل الاسود يعيط بشرة متوهجة

العسل الأسود يكافح الالتهابات فى الجسم :

العسل الأسود غني بمضادات الأكسدة المعروفة بأهميتها فى مكافحة الالتهاب فى الجسم، وهذا هو السبب في أن العسل الأسود يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي لتخفيف الأعراض العديدة للعديد من الحالات الالتهابية.