شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الذبحة الصدرية بالأدوية والجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذبحة الصدرية من أخطر الأمراض التي تصيب القلب، وتعرض حياة الشخص للخطر، ويصاب بها الشخص نتيجة للتعرض لضغوط نفسية وعصبية، وهي ناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلي عضلة القلب، وعدم حصولها على كميات الأكسجين التي تحتاجها.

ومن أبرز علامات الإصابة بالذبحة الصدرية، الشعور بألم شديد في الصدر، وعدم القدرة علي التنفس بشكل سليم، ويطلب هذا الأمر الذهاب المباشر للطبيب للاطمئنان على الحالة وتجنب حدوث أي مضاعفات متوقعة.

ووفقا لموقع "healthline"، الطبي، والذي أوضح أن الذبحة الصدرية من الأمراض التي تصيب القلب، وفي حالة عدم الإلحاق بالمريض قد يتسبب ذلك بإصابته بجلطة في القلب والعديد من المضاعفات الأخرى.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالذبحة الصدرية، وذلك وفقا للتقرير، الذي أكد أنه عند عدم حصول عضلة القلب علي الأكسجين الكافي للعمل الجيد يحدث إنسداد في شرايين القلب، بالإضافة إلي الشعور بالضغط النفسي والعصبي والاجهاد، وهنا يصاب الشخص بالذبحة الصدرية.

اعراض الاصابة بالذبحة الصدرية

وهناك العديد من الأعراض التي تشير علي الإصابة بالذبحة الصدرية، ومنها الالم الشديد في الصدر ويصاحبه ثقل واضح في العنق والاذرع والأكتاف، وعدم القدرة علي أخذ النفس بشكل طبيعي، الرغبة في الغثيان، وعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي والدوخة الشديدة والتعرق المفرط، بالإضافة غلي الشعور بعدم الارتياح والقلق والتوتر.

اسباب الاصابة بالذبحة الصدرية

وهناك العديد من الأسباب التي تساعد علي الإصابة بالذبحة الصدرية، ومنها زيادة الوزن فال اشخاص المعروضون لذلك يكونون أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية، وأيضا من لهم تاريخ وراثي لمرض القلب في العائلة أكثر عرضة لذلك، وأصحاب الأمراض المزمنة كارتفاع نسبة ضغط الدم أو الكولسترول أو السكر، كما أن الأشخاص المدخنون هم أكثر عرضة للذبحة الصدرية.

وهناك بعض الأسباب البيئة المرتبطة بالإصابة بالذبحة الصدرية، كتناول الوجبات ذات الدهون المرتفعة، كما أن ممارسة الرياضة الشاقة من أبرز الأسباب المؤدية لذلك، وعند ارتفاع درجات حرارة الطقس وأيضا عند انخفاضها.

علاج الذبحة الصدرية

ينقسم علاج الذبحة الصدرية لنوعين أدوية أو تدخل جراحي، فهناك بعض الحالات التي يستلزم فيها الطبيب دخول المريض لإجراء قسطرة استكشافية وعند وجود أي انسداد في الشرايين يتم وضع دعمات، وفي حالة فشل ذلك يستلزم الأمر إجراء قلب مفتوح، وهناك بعض المرضي الذين يستجبن للعلاج الدوائي ببعض المسيليات للدم وما أشبه ذلك.