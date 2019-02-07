شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض البواسير منها الألم والنزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البواسير من الأمراض المنتشرة بين كثير من الناس، ومن أبرز أعراضها الحكة والتورم والشعور بالألم وعدم الراحة، فى معظم الحالات تكون الأعراض خفيفة بينما فى حالات أخرى تكون شديدة وتتطلب علاجا طبيا، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض البواسير، بحسب موقع "Very well Health".



اعراض البواسير

اعراض البواسير

تختلف اعراض البواسير مع اختلاف نوعها واعتمادا على كيفية تشكلها، سواء كانت البواسير الداخلية أم الخارجية.





اعراض البواسير الخارجية

تعرف البواسير الموجودة في الجزء الخارجي من الشرج باسم البواسير الخارجية، يمكن الشعور بوجود كتلة صلبة في تلك المنطقة، وقد يكون ذلك غير مريحاً في كثير من الأحيان ، لأنه يسبب الألم عند التبرز وعند المسح باستخدام ورق التواليت.

والبواسير الخارجية مؤلمة بسبب النهايات العصبية العديدة الموجودة على الجلد حول الشرج.

-إذا أصبحت البواسير ملتهبة ومحتقنة بالدم فقد يبدو لونها أزرق وتكون مؤلمة ، ليس فقط أثناء حركة الأمعاء بل حتى عند المشي أو الجلوس.

يمكن أن تشمل أعراض البواسير الخارجية:

-ألم الشرج.

- نزيف أو ظهور الدم أثناء حركات الأمعاء "التبرز".

- حرقان حول الشرج.

-الحكة.

- تورم حول فتحة الشرج.



الالم من اعراض البواسير

اعراض البواسير الداخلية

قد لا تسبب البواسير الموجودة في داخل المستقيم، والتي تسمى البواسير الداخلية، أعراضًا وقد لا يتم اكتشافها أو تشخيصها إلا عند حدوث نزيف.

على عكس البواسير الخارجية، البواسير الداخلية ليست مؤلمة بسبب نقص النهايات العصبية الحسية داخل الشرج، ويكون الدم أحمر فاتح ويمكن رؤيته على البراز أو في المرحاض.

في بعض الحالات، يمكن أن تنهار البواسير الداخلية، وتمتد من فتحة الشرج، قد يحدث هذا، على سبيل المثال ، عند رفع شيء ثقيل أو أثناء حركة الأمعاء، قد يصبح الباسور المصاحب للألم مؤلمًا ولكنه عادة ما يتراجع داخل الشرج من تلقاء نفسه.

يمكن أن تشمل أعراض البواسير الداخلية ما يلى

-نزيف أثناء التبرز.

-الحكة.

- ألم في حالة تدلي البواسير.



البواسير

اعراض البواسير نادرة الحدوث

في حالات نادرة، يمكن أن يكون هناك علامات وأعراض أكثر صعوبة، في بعض الحالات ، قد يكون هناك تلوث برازي مع وجود البواسير، أو الشعور بأن الأمعاء لا يتم إفراغها بالكامل بعد الذهاب إلى الحمام.

والبواسير الخارجية نادراً ما يتجمع الدم في داخلها وأحيانا يحدث تجلط، قد يسبب هذا النوع من البواسير التهاباً، وقد تشعر وكأنه ورم مؤلم صعب من فتحة الشرج.

-إذا هبطت البواسير الداخلية أو ما يسمى "تدلى البواسير" فسوف تصبح مشكلة مزمنة، ونادراً ما يؤدي التدلي إلى مضاعفات مثل عدم تدفق الدم إلى المنطقة والعدوى.