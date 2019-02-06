الدكتور محمد أبو النجا يحذر من السمنة المفرطة أثناء فترة الحمل

كشف الدكتور محمد أبو النجا أستاذ مساعد الجراحة بكلية طب عين شمس وإستشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير أنه من الطبيعي أن تكتسب المرأة بعض الكيلوغرامات الزائدة خلال الحمل؛ ولكن إذا كانت هي من النساء اللواتي يعانين من السمنة المفرطة قبل الحمل، فمن الممكن أن تضاعف خطر حصول بعض المضاعفات أثناء الحمل والولادة.

وقال أبو النجا في حديث خاص إلة موقع "لايف ستايل"، "إنه من الممكن أن تكون السمنة المفرطة سببًا لإصابة المرأة الحامل بالمشاكل ومن ضمن هذه المشاكل سكري الحمل، الذي من شأنه أن يعرّض الطفل لمخاطر عدَّة أبرزها الولادة المبكرة، عملقة الجنين وانخفاض معدل السكر في الدم بعد الولادة بسبب ارتفاع معدل الأنسولين لديه خلال وجوده داخل الرحم كما أن سكري الحمل ممكن أن يؤدي إلى ولادة طفل كثير الحركة وأن يؤثر سلباً على نموّه".

وأضاف أن السمنة تتسبب في ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل، الذي من شأنه أن يؤدي إلى الولادة المبكرة أو إلى نقص وزن المولود عند الولادة كما ومن الممكن أن تؤدي السمنة المفرطة لدى الأم إلى عدم اكتمال نمو الجنين بشكل كامل.

وأشار الدكتور محمد أبو النجا انه توجد علاقة بين السمنة المفرطة لدى الأم وإصابة الجنين بالتشوهات في الأنبوب العصبي، ولكن هذه الحالات نادرة جدًا.

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