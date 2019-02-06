شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الخضار والفاكهة يحسنان المزاج والحالة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف منذ وقت طويل أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات جيد لصحة القلب، لكن كشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد أخرى حيث أفادت أن تناول التفاح والجزر والموز يمنحنا دفعة قوية لصحتنا النفسية، والعكس صحيح.

وأوضح الباحثون أن إضافة عشرة أنواع إضافية من الفاكهة والخضراوات إلى نظامك الغذائي اليومي لها نفس التأثير على صحتنا العاطفية مثل الانتقال من البطالة إلى عمل جيد.

وقال العلماء من جامعة ليدز بقيادة "نيل أوشن" ، أستاذة الإقتصاد السلوكي، إن نتائج الدراسة تقدم دليلاً إضافياً على أن إقناع الناس باستهلاك المزيد من الفاكهة والخضراوات قد لا يعود بالنفع على صحتهم البدنية على المدى الطويل فحسب، بل أيضاً على صحتهم العقلية على المدى القصير.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام العلماء بتحليل البيانات من الأسرة البريطانية الذي تم جمعه بين عامي 2010 و 2017، ويتكون هذا المسح من معلومات عن استهلاك الفاكهة والخضراوات ، فضلاً عن الرفاهية العقلية ، لحوالي 50000 شخص.

وكشفت النتائج أن الصحة العقلية للشخص تتحسن بما يتناسب مع كمية الفاكهة والخضراوات التي يتناولونها كل يوم.

وأضاف الباحثون أن خفض تناول الخضروات يسبب نفس الضائقة النفسية والعاطفية التى يعانى منها الأشخاص المصابين بالإكتئاب، لذلك، يجب عدم التخللى عن النظام الغذائى الصحى للحفاظ على الصحة النفسية.