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تعتبر رياضة كمال الاجسام من أكثر الرياضات المنتشرة بين الشباب في الوطن العربي والعالم بأكمله، وذلك لإن تلك الرياضة تسهم بصورة كبيرة في تعديل بنية الجسم وتعطي الأفراد الذين يمارسونها شكلًا رياضيًا مميزًا وقدرة كبيرة عل تحمل المجهود البدني، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية المختلفة التي تقدمها رياضة كمال الأجسام، ومنها الوقاية من العديد من الأمراض وتقليل فرص الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

ويتطلب الحصول على جسم قوي وعضلات بارزة وواضحة للاعبي كمال الاجسام مجهودًا كبيرًا، مهما اختلفت الأساليب الأخرى التي يتبعها الأفراد للحصول على شكل مثالي للعضلات، فتبقى التمارين الرياضية المناسبة والنظام الصحي من أكثر الطرق الأكثر أمانا وصحة للجسم، ولذلك عادة ما يتبع لاعبي كمال الأجسام روتينا معينا للجسم للحصول على الشكل المناسب لهم.

جدول تمارين كمال الاجسام للمبتدئين بالصور كامل

يعاني العديد من الأفراد الراغبين في ممارسة رياضة الأجسام لأول مرة من تحضير جدول لممارسة رياضة كمال الاجسام للاستمتاع بفوائدها ويجدون صعوبة كبرى في معرفة الأفيد والأنسب لهم، من أجل تلبية احتياجاتهم ورفع مستوى اللياقة البدنية وزيادة حجم العضلات لديهم بسرعة، وذلك سوف نقدم لكم جدول تمارين كمال الاجسام للمبتدئين بصورة سهلة وبسيطة لمساعدتهم على البدء في تلك الرياضة الممتعة.

التمرين الأول : تمارين الإحماء

قبل البدء بتمارين كمال الاجسام القوية لابد من البدء بتمارين الاحماء، حيث يجب تسخين العضلات أولا عن طريق تمارين الإحماء والكارديو، فيوصي بحوالي 150 إلى 300 دقيقة في الأسبوع من تمارين الأيروبكس للأشخاص البالغين الأصحاء، لإن ذلك من شأنه أن يعطي فرصة للعضلات للاستعداد بشكل جيد لبدء التمرين بصورة أسهل وأكثر فاعلية.

التمرين الثاني : تمارين الساقين

على الراغبين في بدء تمارين كمال الاجسام، لابد لهم معرفة تمارين الساقين، والتي تكون بتدريب الساق في اليوم الأول من الأسبوع، ويعتبر تدريب الساق أصعب تمرين ولذلك من الأفضل البدء به لإن مستويات الطاقة عند بدء اللعب تكون عالية، فيبدأ اللاعب بالتدريب مع خمس مجموعات من السكوات، ويرى خبراء كمال الأجسام أن من الشائعات ما تم نشره حول معاناة لاعبي تمرين السكوات أو القرفصاء من آلام الركبة، ولكن تجنبا لأي إصابات لابد من اختيار تمرين السكوات المناسب للجسم، ويتم البدء في تمرين الساق عن طريق تقليص أوتار الركبة ورفع الساق في أربع أو ست مجموعات كل منها من ثمانية إلى 20 مرة.

التمرين الثالث : تمارين الصدر

يتم تمرين الصدر في اليوم التالي لتمرين الساق للراغبين في تنفيذ جدول تمارين كمال الاجسام، ويوصى خبراء التدريب في كمال الأجسام، أن يكون تمرين الصدر بالأوزان الدامبلز بعد ذلك يتم التمريم بآلة الضغط، وبعدها يتم البدء في تمرين الكروس أوفر ورفع الدامبلز، والإنتهاء مرة أخرى بآلة الوزن على الوضع المسطح أو المنحدر، حيث أنه من المعتاد أن يبدأ المتدرب في وضع الجلوس في بداية التمرين، ولكن من الأفضل قبل نهاية التمرين أن يغير من الأوضاع، ومن الأفضل أن يبدأ المتدرب في وضع منحدر ويترك وضع الجلوس للنهاية، ذلك لإن في بداية التمرين يكون الجسم في نشاط وهذا يقلل من إحتمالية إصابات الكتف أو المرفق.

التمرين الرابع : تمرين الظهر

قبل البدء في تمارين الظهر لابد أن يأخذ لاعب كمال الأجسام يوم راحة بعد تمارين الصدر، ويبدأ بعدها في تمرين الظهر في اليوم الرابع من بدء التمارين، ويبدأ اللاعب التمرين برفع الأوزان، لإنها تعتبر من أقوى التدريبات لتقوية عضلات الظهر والجسم، ولابد من التأكد من أن عضلات البطن مشدودة والظهر مقوسا، ويكون الوزن بالقرب من الجسم، على أن يكون الحد الأقص لهذا التمريم من 3 إلى 5 مرات، وبعدها يبدأ اللاعب في رفع الدامبلز أو صفوف الحديد، وينتهي بتمرينات رفع وزن الجسم، وإذا واجه المتدرب في البداية صعوبة لعمل تلك التمارين يمكنه استخدام الأجهزة ذات العصابة أو الأربطة.

التمرين الخامس : تمارين الأكتاف

تبدأ تمارين الأكتاف مع رفع الوزن في وضع الوقوف، ولابد في تلك المجموعة استخدام رفعات صارمة قدر المستطاع، وبعدها يتم القيام بعدد من التمريرات الإضافية القليلة كتمرينات استطالة مع استخدام الساقين للمساعدة في زيادة الوزن، ويبدأ اللاعب في إنهاء التمرين مع مجموعات قليلة من الحركات الجانبية والرفع العكسي، واستخدام الحركات الجانبية والرفع العكسي، ويتم استخدام الأوزان الخفيفة إلى المعتدلة لكل ذلك مع البطء في السرعة، ويتم الإحتفاظ بالتكرار في نفس الموضع الأعلى لمدة ثانية واحدة إلى ثانتين.

التمرين السادس : تمارين الذراعين

في هذا التمرين يكون المتدرب قد حصل على نوعية متنوعة من التمارين قبله، ولذلك يعتبر هذا التمرين أقل المتطلبات جسديا، ومن الأفضل إبقائه لنهاية الأسبوع، ويبدأ القيام بمجموعة التمارين للذراعين للعضلة ذات الرأسين في مقدمة الذارع، ثم مجموعة للعضلة ذات الثلاث رؤوس، ويأخذ المتدرب راحة ثم يكرر التمرين، وعليه مراعاة التنويع في تمارين العضلة ذات الرأسين كأن تكون واحدة باستخدام الدمبل، والأخرى باستخدام الحديد، واثنين من التمرينات ثلاثية الرؤوس لابد ان تكون إحداهم ضاغطة مثل الضغط على المقبض.