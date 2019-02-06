انت الان تتابع موضوع النشرة الارشادية لـ ” قطرة لوكسترا – loxtra “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تستخدم لوكسترا قطرات العين لعلاج تهيج العين، وتورم العيون والتهاب الأذن، والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب مجرى البول أو المهبل، والتهابات المسالك البولية، والتهابات الجهاز التنفسي، والتهابات الجلد والتهابات الأنسجة الرخوة وغيرها من الأمراض، ويمكن أيضًا استخدام قطرات لوكسترا لأغراض غير مدرجة في دليل الدواء هذا، ويحتوي لوكسترا على Ofloxacin، Prednisolone و Tetrahydrozoline كمكونات نشطة، وتعمل قطرة لوكسترا عن طريق قتل العدوى المسببة للبكتيريا، وزيادة مستوى الكورتيزون، وتضيق الأوعية الدموية في العين مؤقتًا .

استخدامات قطرة لوكسترا

قطرة لوكسترا هي محدد لعلاج السيطرة والوقاية، وتحسين الأمراض والظروف والأعراض التالية :

1- تهيج في العين .

2- تورم في العيون .

3- التهاب الأذن .

4- الأمراض المنقولة جنسيا .

5- إفرازات التهابية من الإحليل أو المهبل .

6- التهابات المسالك البولية .

7- التهابات الجهاز التنفسي .

8- الالتهابات الجلدية .

9- التهابات الأنسجة الرخوة .

10- عدوى العين والأذن .

11- التهابات المهبل .

12- مرض السل .

13- حمى التيفود .

14- الالتهابات البكتيرية عن طريق التهاب البريتوني .

15- التهاب ذات الصلة بالحساسية .

16- التهاب المفاصل الروماتويدي .

17- أمراض الجهاز التنفسي .

18- اضطرابات الدم .

19- اضطرابات الجهاز الهضمي .

20- انسداد الممرات الأنفية .

21- النشوء المفرط للأوعية الدموية في قرنية العين .

الآثار الجانبية لقطرة لوكسترا

فيما يلي قائمة الآثار الجانبية المحتملة التي قد تحدث من جميع المكونات المكونة في قطرة لوكسترا، وهذه ليست قائمة شاملة، ولكنها لا تحدث دائمًا، فبعض الآثار الجانبية قد تكون نادرة ولكنها خطيرة، ويجب أن تستشر طبيبك إذا لاحظت أي من الآثار الجانبية التالية :

1- صداع الرأس .

2- إسهال .

3- حساسية للضوء .

4- الغثيان .

5- هلوسة .

6- توتر الجيوب الأنفية وعدم انتظام دقات القلب .

7- الأرق .

8- النوبات .

9- دوخة .

10- القيء المستمر .

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام قطرة لوكسترا

قبل استخدام لوكسترا، يجب إبلاغ الطبيب عن قائمتك الحالية من الأدوية، وعلى مكافحة المنتجات مثل الفيتامينات والمكملات العشبية، والأمراض مثل الحساسية، وأمراض موجودة من قبل، والظروف الصحية الحالية مثل الحمل، والجراحة القادمة، وبعض الحالات الصحية قد تجعلك أكثر عرضة للآثار الجانبية للدواء، ويجب أن تأخذ حسب توجيهات الطبيب أو اتبع الاتجاه المطبوع على إدراج المنتج، والجرعة تعتمد على حالتك، فأخبر طبيبك حول :

1- قصور الغدة الكظرية .

2- تجنبك استهلاك الحليب ومنتجات الألبان .

3- حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية .

4- إذا كنت تعاني من الجلوكوما وأمراض العيون الخطيرة، وفرط نشاط الغدة الدرقية، وارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض نقص تروية القلب .

5- إذا كان لديك أي حالة مرض مثل الصرع أو مشاكل في الكلى .

6- لا تستهلك ofloxacin إذا كان حساسية لذلك .

7- اضطرابات عقلية أو اكتئاب .

تفاعلات قطرة لوكسترا

إذا كنت تستخدم أدوية أخرى أو منتجات مضادة في الوقت نفسه ، فقد تتغير تأثيرات قطرة لوكسترا، وقد يزيد ذلك من خطورة الآثار الجانبية أو يتسبب في عدم عمل الدواء بشكل صحيح، يجب أخبار طبيبك عن جميع الأدوية والفيتامينات والمكملات العشبية التي تستخدمها ، حتى يتمكن الطبيب من مساعدتك في منع أو إدارة التفاعلات الدوائية، وقد تتفاعل قطرة لوكسترا مع الأدوية و المنتجات التالية :

1- أسيتازولاميد .

2- ألبوتيرول .

3- أمينوغلوتيثيميد .

4- اميودارون .

5- أمفوتيريسين .

6- مضادات الذهان .

7- أزيثروميسين .

8- كربينوكسولون .

9- السيكلوسبورين .

10- ديسوبيراميد .

لا ينبغي استخدام قطرة لوكسترا إذا كان لديك الشروط التالية

1- الأطفال دون سن 6 سنوات، لاسيما الرضع أقل من سنتين من العمر .

2- داء السكري .

3- الصرع .

4- فرط الحساسية .

5- ارتفاع ضغط الدم .

6- العدوى .

7- الرضاعة .

8- الوهن العضلي الوبيل .

9- هشاشة العظام .

مكونات قطرة لوكسترا

1- أوفلوكساسين .

2- بريدنيزولون .

3- تتراهدروزولين .

هل يمكن استخدام قطرة لوكسترا لغرض تهيج العين

نعم، فتهيج في العين من استخدامات قطرة لوكسترا الأكثر شيوعا، ويجب عدم تناول قطرة لوكسترا من أجل التهيج في العين دون استشارة طبيبك في البداية .

إذن هل من الآمن قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الثقيلة عند استخدام قطرة لوكسترا ؟، إذا واجهت النعاس أو الدوار، أو انخفاض ضغط الدم أو الصداع كآثار جانبية عند تناول قطرة لوكسترا، قد يكون من غير الآمن قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الثقيلة، يجب على المرء ألا يقود سيارة إذا كان استخدام الدواء يجعلك تشعر بالنعاس أو بالدوار أو يقلل من ضغط الدم بشكل كبير، وكما ينصح الصيادلة عدم شرب المرضى للكحول مع الأدوية لأن الكحول تزيد من الأثر الجانبي ألا و هو النعاس، والرجاء التحقق من هذه الآثار على جسمك، ويجب أن تستشير طبيبك دائما للحصول على توصيات خاصة بجسمك وظروفك الصحية .

هل قطرة لوكسترا تسبب الإدمان

لا تأتي معظم الأدوية مع إمكانية الإدمان أو إساءة الاستخدام، وعادة تصنف الحكومة الأدوية التي يمكن أن تسبب الإدمان كمواد خاضعة للرقابة، وتتضمن الأمثلة جدول H أو X في الهند وجدول II-V في الولايات المتحدة، ويرجى استشارة حزمة المنتج للتأكد من أن الدواء لا ينتمي إلى مثل هذه التصنيفات الخاصة للأدوية، وأخيرًا لا تداوي نفسك وتزيد من اعتماد جسمك على الأدوية دون استشارة الطبيب .

هل يمكنني التوقف عن استخدام قطرة لوكسترا على الفور

تحتاج بعض الأدوية إلى الاستدقاق بمعنى أنه لا يمكن وقفها على الفور بسبب تأثيرات الارتداد، ويرجى استشارة الطبيب للحصول على توصيات محددة لجسمك وعلى الأدوية والعقاقير الأخرى التي قد تستخدمها .