ريا الحسن تقوم بإزالة الحواجز الاسمنتية من أمام مقر الوزارة لتسهيل تنقلات المواطنين

في خطوة لاقت ترحيباً كبيراً من المواطنين اللبنانيين لاسيما اهالي العاصمة اللبنانية بيروت، أزالت وزيرة الداخلية ريا الحسن الحواجز الاسمنتية من أمام مدخل الوزراة في منطقة الحمرا، والتي كانت تسبب زحمة سير خانقة طيلة ساعات النهار. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أعلنت أن ورشة بدأت أمام مقر وزارة الداخلية لازالة البلوكات الاسمنتية بطلب من وزيرة الداخلية ريا الحفار الحسن والتي كانت موضوعة امام المدخل الرئيسي، وتسهيلا لحركة مرور المواطنين.

مصادر مقربة من الوزيرة الحسن (أول وزيرة عربية تتسلم حقيبة وزارة الداخلية في دولة تحيط بها الاضطرابات الأمنية من كل جانب) ، أفادت بأن قرار ازالة الحواجز الاسمنتية اتخذته الوزيرة الحسن يوم أمس، على ان تعلن عنه خلال حفل التسلم والتسليم مع الوزير المشنوق، الا ان الخبر تسرّب للمشنوق وعمل على الفور على ازالة البلوكات.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، في بيان، أن المشنوق طلب من المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية إزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى الوزارة، وذلك لانتفاء الأسباب الأمنية التي لها علاقة بتهديدات تتعلّق بالمرحلة السابقة، وملفّ مكافحة الإرهاب الذي خاضه منذ خمس سنوات.

وتعليقاً على خطوة الحسن، قال النائب فيصل الصايغ على صفحته عبر فيسبوك: "نهنىء الوزيرة ريّا الحسن على خطوتها الحضارية هذا الصباح بإزالة الحواجز الإسمنتية من أمام وزارة الداخلية وفتح المداخل للناس"، مشيراً الى أن المواطن اللبناني يشعر بالامان اكثر حين يرى المسوؤلين مطمئنين لامنهم"، املاً ان "نرى تواضعاً مماثلاً لمواكب الوزراء والنواب".

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