انت الان تتابع موضوع طرق الوقاية من الديدان الخطافية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تختلف أنواع الديدان وكذلك تختلف الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهذه الديدان، أحد أنواع الديدان المنتشرة بين عدد كبير من الناس حول العالم هي الديدان الخطافية التي سوف نتناول تفاصيل أكثر عنها وعن كيفية الوقاية من هذه الديدان.

ما هي الديدان الخطافية

الديدان الخطافية هو نوع من الديدان الطفيلية الموجودة في العديد من دول العالم وهي تصيب الكثير من الناس في مختلف الأعمار، تتميز هذه الديدان بأن شكلها يشبه الخطاف لهذا فقد سميت بهذا الاسم.

ينتقل الطفيل المسبب للإصابة بهذا النوع من الديدان من التربة إلى بعض المناطق المدارية التي تكثر فيها الرطوبة والمناخ الحار، لهذا فإنك يمكن أن تجد هذا النوع من الديدان في العديد من البلدان في الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والعديد من الدول الأخرى.

طرق الإصابة بالدودة الخطافية

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تنتقل من خلالها الدودة الخطافية منها:

– تنتقل هذه الدودة إلى الإنسان لو لامس جلد براز شخص آخر مريض بهذا النوع من الديدان، لهذا فإن الناس التي تمشي حافية القدمين هم من أكثر الفئات المعرضة للإصابة بهذا النوع من الديدان، لأن التراب قد يكون مبتلع ليرقات هذه الديدان.

-تصل اليرقات لهذه الدودة إلى مجرى الدم عند القيام بملامستها للدم أو اختراقها للجلد مما يجعلها تنتقل إلى الرئتين أو إلى نهاية الفم.

– تتغذى هذه الديدان على دم الإنسان مما يجعل المصاب يتعرض للإصابة بالأنيميا.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالديدان الطفيلية

هناك بعض الفئات الذين يعتبروا أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الديدان عن غيرهم وهم:

– الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الدافئة أو في المناطق الشبه مدارية.

– الأشخاص الذين يعيشون في الأماكن التي تفتقر إلى الرعاية الصحية السيئة.

– تنتقل هذه الديدان إلى السيدات الحوامل ومن هم في عمر الإنجاب.

– تنتقل هذه الديدان إلى التربة الملوثة، لهذا فإن الأشخاص الذين يسيرون حفاة على الأقدام يكونوا هم من أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذا النوع من الديدان.

– تنتقل هذه الديدان أيضًا للأطفال التي تعلب في الرمال أو التربة بأيديهم أو أرجلهم.

أعراض الإصابة بالديدان الخطافية

يظهر على الأشخاص المصابين بهذا النوع من الديدان بعض الأعراض التالية:

– فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

– فقدان واضح في الشهية.

– وجود مشاكل في التنفس مثل السعال أو الزكام.

– الشعور بالتعب الشديد أو الإجهاد.

– وجود قصور عام وحاد في الدم بسبب سوء التغذية.

– الإصابة بفقر الدم.

– التعرض للإصابة بفشل القلب.

تشخيص الإصابة بالديدان الخطافية

يتطلب الطبيب من المريض إجراء بعض الفحوصات المعينة للتأكد من وجود هذه الديدان مثل:

– القيام بعمل عينة من البراز للتحري عن وجود أي بيض لهذه الديدان الخطافية.

– اخذ عينات من الدم للقيام بفحصها ومعرفة ما إذا كان الشخص مصاب بهذه الديدان أم لا.

طرق الوقاية من الديدان الخطافية

هناك عدة طرق يمكن للإنسان أن يقي نفسه من الإصابة بهذا النوع من الديدان وهي كالتالي:

– ضرورة لبس الأحذية وعدم المشي بدون حذاء خاصة في الأماكن الترابية أو الرملية.

– عند الجلوس على الأرض يجب أن يتم الجلوس على أي عازل لمنع احتكاك الجلد بالأرض.

– القيام بالتخلص من الفضلات في مكانها الطبيعي في الحمام، ولا يجب القيام بالتبرز في الشوارع أو التربة أو الاقتراب من براز أحد الأشخاص.

– لا يجب استخدام الأسمدة المصنوعة من براز الإنسان في تسميد التربة.

– لو كان هناك في المنزل حيوانات أليفة، يجب الكشف عليهم بشكل مستمر والتأكد من خلوهم من الإصابة بهذا النوع من الأمراض، وفي حالة إصابة الحيوان بهذا النوع من الديدان يجب تلقي العلاج على الفور وعدم تجاهل الأمر.

– ضرورة التخلص من براز الحيوانات بعيد عن التربة أو الشارع بوجه عام.

طرق الوقاية من الديدان الخطافية الموجودة عند الحيوانات الأليفة

تتمثل طرق الوقاية من هذه الديدان عند الحيوانات الأليفة على التالي:

– يتم تناول علاج الديدان في حالة ملاحظة وجود أي طفيل لدى الحيوان وبالطبع يجب المتابعة عند الطبيب البيطري على صحة الحيوان بشكل دوري.

– يجب أن يتم غسل اليدين جيدًا بعد اللعب مع الحيوان.

– لو كانت أنثى الكلب أو القطة مرضع، يجب أن يتم علاجها حتى لا ينتقل المرض إلى الأطفال لأنه ينشط أكثر في فترة الرضاعة.

– هناك بعض الأدوية الوقائية التي يصفها الطبيب البيطري والتي يتم تناولها للحيوانات الأليفة حتى تحميهم من هذه الدودة أو من غيرها من أنواع الديدان الأخرى.