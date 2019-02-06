انت الان تتابع موضوع كيف تعمل ابرة منع الحمل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إبرة منع الحمل قد تكون الخيار الأفضل بالنسبة للكثير من السيدات، حيث أنها تكون أكثر أمانا للبعض، والبعض الآخر يفضلها لأنها تستمر لفترة طويلة ولن تضطر تناول الحبوب يوميا، فالحقن منها ما يؤخذ شهريا ومنها ما يؤخذ كل ثلاثة أشهر، كما أن هناك بعض الحالات التي تكون إبرة منع الحمل بالنسبة لها الطريقة الوحيدة المتاحة لأسباب طبية.

كيف تعمل إبرة منع الحمل

في أثناء الدورة الشهرية يتم إفراز هرمون البروجيسترون، ولكن إبرة منع الحمل تحتوي على هذا الهرمون، فهي تتكون من هرمون البروجيسترون الذي يشبه الهرمون الطبيعي لحد كبير، ويتم حقن هذه الإبرة في العضل، فتبدأ بإفراز الهرمون وجعله يسير في مجرى الدم، ووجود هرمون البروجيسترون في مجرى الدم وضخه بصورة مستمرة يتسبب في التالي:

– تتوقف الإباضة، أي لا يقوم المبيض بإطلاق البويضات كل شهر.

– إفراز هذا الهرمون بإستمرار يتسبب في تكون طبقة سميكة من المخاط على عنق الرحم، وبالتالي تعيق الحيوانات المنوية من الدخول إلى الرحم لإخصاب البويضات.

– أما بالنسبة لجدار الرحم فسوف تصبح كثافته أقل، أي أنه إذا حدث إخصاب للبويضة فلن يمكنها الإنغماس في جدار الرحم والجدار نفسه لن يكون قادر على دعم هذه البويضة، وبالتالي لن يحدث حمل.

ولكن عند البدء في أخذ هذه الحقنة للمرة الأولى فيفضل أن تقومي بإختبار الحمل في البداية للتأكد من عدم وجود حمل، ويفضل أن تأخذيها في وقت الدورة فهذا يجعلك أكثر يقين من عدم وجود حمل.

موعد بدء عمل الحقنة يختلف بإختلاف ميعاد أخذك لها بالنسبة لدورتك الشهرية، أي أنه إذا أخذتي الحقنة في أول خمسة أيام من الدورة الشهرية، سوف تعمل على الفور وسوف تمنع الحمل، ولكن لو أخذتيها بعد اليوم الخامس فسوف تحتاج لسبعة أيام حتى تعمل وتؤدي لنتائج، ولهذا في هذه السبعة أيام يجب أن تأخذي حرصك حتى لا يحدث حمل.

موعد أخذ إبرة منع الحمل بعد الولادة

عموما إذا كنتي ترضعين فهذه الحقن أمنة على الطفل، ولكن لن يمكنك أخذها قبل مرور ستة أسابيع على الولادة، إما إذا كنتي لا ترضعين طفلك رضاعة طبيعية فيمكنك أخذها في أي وقت بعد الولادة، وعموما أفضل وقت لها قبل مرور 21 يوم على الولادة للأسباب التالية:

– إذا تم أخذ هذه الحقنة قبل مرور 21 يوم على الولادة أو حتى في اليوم ال21 من الولادة، فسوف تعمل على الفور وسوف تقيكي من الحمل.

– أما إذا تم أخذ هذه الحقنة بعد مرور 21 من الولادة فلن تعمل على الفور ومفعولها لن يعمل قبل مرور سبعة أيام من أخذ الحقنة، ولابد من أن تتخذي حرصك في هذه السبعة أيام حتى لا يحدث حمل.

ولكن يجب أن تكوني على علم بأن أخذ حقن منع الحمل في الأسابيع القليلة التالية للولادة فسوف تعرضين نفسك لإحتمالية الإصابة بنزيف قوي.

موعد أخذ الحقنة بعد التعرض للإجهاض

من الأمن أخذ الحقنة بعد التعرض للإجهاض مباشرة وسوف تكون أمنة، ويفضل قبل مرور خمسة أيام على الإجهاض، ولكن بعد أكثر من خمسة أيام لن تعطي الحقنة مفعول قبل مرور خمسة أيام.

مميزات إبرة منع الحمل

لحقن منع الحمل عدد من المميزات وهي كالتالي:

– الحقن مفعولها يستمر لفترة طويلة، فهناك حقن يستمر مفعولها لشهر وهناك حقن يستمر مفعولها لثلاثة أشهر.

– هناك بعض السيدات لا يناسبهم تناول الأقراص التي تحتوي على هرمون الإستروجين، ولا حتى لاصقة منع الحمل، فتكون هذه الحقنة هي السبيل الوحيد لمنع الحمل.

– هذه الحقن أمنة جدا في فترة الرضاعة الطبيعية.

– هذه الحقن لا تتفاعل مع أي أدوية أخرى ولا تتأثر بها.

– هناك بعض السيدات تكون أعراض الحيض بالنسبة لهن شديدة جدا، وقد تسبب لهم ألم شديد، وبالتالي هذه الحقنة قد تكون أكثر شئ مناسب لهن، لأنها تساعد في التخفيف من أعراض الحيض.

– تساعد في الوقاية من سرطان الرحم كما تساعد في الوقاية من الإصابة بإلتهابات الحوض.

أضرار حقن منع الحمل

لحقن منع الحمل عدد من الأضرار الصحية والأثار الجانبية منها:

– قد تتسبب في الشعور بصداع قوي ولفترة طويلة.

– تزيد من خطر التعرض لسرطان الثدي، كما أنها تتسبب في الشعور بألم في الثدي.

– تتسبب في عدم إنتظام الدورة الشهرية وقد تصبح متقطعة.

– قد تتسبب في الإصابة بنزيف.

– تتسبب في زيادة كبيرة في الوزن، وبالتالي غير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة لأنها تزيد من وزنهم أكثر.

– تقلل من إفراز الجسم لهرمون البروجيسترون بصورة طبيعية.

– لها أضرار للعظام، حيث قد تتسبب في الإصابة بهشاشة العظام أو حدوث إلتهابات المفاصل.

– إذا كنتي تنوين الإنجاب مرة أخرى، فالحقن ليست خيار مناسب، حيث أنه عند التوقف عن أخذ الحقن فلن يمكنك الإنجاب قبل مرور سنة على التوقف عن أخذ الحقن.