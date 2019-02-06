انت الان تتابع موضوع الفرق بين بيرننق فات ” burning fat ” الاصلي و التقليد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعاني الكثير من الناس من مشكلة الوزن الزائد، لهذا يبحث من يعاني من هذه المشكلة من إيجاد حلول للتخلص من هذه المشكلة عن طريق تناول بعض المستحضرات الطبية التي تساعد على التخلص من هذه المشكلة، لكن مع الأسف هناك بعض من هذه المستحضرات تعرضت للتقليد والغش ومنها بيرننق فات الذي سوف نوضح لكم كيفية معرفة الأصلي منه من التقليد.

حبوب بيرننق فات

حبوب بيرننق فات هي حبوب من مستخلص الأعشاب الطبيعية التي تعمل على كبح الشهية مما يساهم في الشعور بالشبع السريع وعدم الرغبة في تناول الطعام.

تتميز هذه الحبوب بأنها حبوب مجربة وآمنة جدًا للجميع ولا يوجد لها آثار جانبية، بالإضافة إلى قدرتها الهائلة في القضاء على الدهون من خلال عمليات حرق الدهون الثلاثية والدهون المخزنة في الجسم، بالإضافة إلى إمداد الجسم بالطاقة الضرورية اللازمة لأداء نشاطه اليومي.

كيفية معرفة حبوب بيرن فات الأصلية من التقليد

حبوب بيرن فات هي حبوب برازلية الصنع تحتوي العلبة على 60 حبة في العلبة، يمكن استخدام هذه الحبوب لمدة شهر لأن الشخص يتناول حبتين في اليوم، هناك بعض العلامات التي يجب أخذها في الاعتبار لمعرفة الحبوب الأصلية من الحبوب المقلدة وهي كالتالي:

– الحبوب الأصلية من هذا المستحضر الدوائي تكون لون غطاء العلبة من الخارج لون نحاسي داكن، بينما المقلدة تكون نحاسي فاتح.

– العلبة الأصلية سوف يكون مطبوع عليها من الخارج صنع في البرازيل، أما العلبة المقلدة فلا يكون مكتوب عليها ذلك تحت الغطاء.

– الغطاء الخاص بالعلبة الأصلية يتميز بأنه غطاء شفاف اللون أما العلبة المقلدة يكون غطاء غير شفاف.

– العلبة الأصلية يكون مكتوب عليها من جميع الجهات باللغة الإنجليزية لأنها حبوب مستوردة أما العلبة المقلدة قد نجد بعض الكلمات باللغة العربية.

– لون الحبوب الأصلية من الدال نصف أحمر داكن ونصف أبيض داك، بينما الحبوب المقلدة يكون لون الحبوب نصف أحمر غير داكن ونصف أبيض باهت.

جرعة حبوب بيرننق فات وطريقة الاستعمال

– هذه الحبوب يتم تناول حبة منها قبل وجبة الإفطار وحبة قبل تناول وجبة العشاء لمدة نصف ساعة في كل مرة قبل تناول الطعام.

– يجب الإكثار من شرب الماء بعد تناول هذه الحبوب بحيث يصل معدل الماء إلى 10 أكواب في اليوم.

– يجب الإكثار من شرب الماء فيما يقرب من 10 أكواب كل يوم.

– يجب الإكثار من شرب الماء فيما يقدر بحوالي 10 كاس في اليوم.

موانع استعمال حبوب بيرننق فات

هناك بعض الحالات التي يمنع فيها من تناول هذه الحبوب مثل:

– لا يتم تناول هذه الحبوب للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

– لا يتم تناول هذه الحبوب للنساء في فترة الرضاعة والحمل لأنها قد تؤر بشكل سلبي على الجنين وتصل إليه من خلال المشيمة أو تصل إليه من خلال الرضاعة.

– هذه الحبوب من الحبوب الغير مناسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام.

سعر حبوب بيرننق فات

تختلف سعر بيع هذه الحبوب من صيدلية إلى أخرى، لكن بوجه عام هذه الحبوب تباع في الصيدليات بسعر 300 ريال سعودي للعبوة الواحدة.

كيف تتم عملية حرق الدهون في الجسم

– عندما يتناول الإنسان الأطعمة الغنية بالدهون فإن هذه الدهون يتم تخزينها في الأنسجة، مما يجعلها تمد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة له.

– عندما يبدأ الإنسان في الاحتياج إلى تناول الطعام، فإن الجسم يبدأ في الحصول على الطاقة من الدهون المخزنة في تلك الأنسجة وهذا ما نسميه عملية حرق الدهون في الجسم.

– يقوم الجسم بتكسير الدهون الثلاثية عن طريق بعض الإنزيمات الخاصة الموجودة في المواد الدهنية بعد ذلك يتم إطلاق مركبات وأحماض دهنية في مجرى الدم تدفع الخلايا التي ينقصها طاقة إلى أخذ الطاقة اللازمة لها من هذه الدهون الموجودة في الأنسجة والعضلات من خلال عملية التمثيل الغذائي.

– أما الماء وثاني أكسيد الكربون يتم التخلص منهم من خلال طرحهم في البول أو العرق أو الزفير الذي يخرج من الرئتين، وهذه هي الطرق التي تخرج منها السموم من الجسم.

نصائح تساعد على زيادة معدل حرق الدهون في الجسم

– يجب الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بقدر الإمكان حتى وإن كان مشي نصف ساعة في اليوم كل يوم.

– اتباع نمط غذائي صحي بحيث يحتوي على أطعمة مليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم والابتعاد عن الأطعمة الدهنية.

– شرب كمية كافية من الماء لا تقل عن 3 لتر في اليوم.

– الاهتمام بتناول وجبة الإفطار لأن هذه الوجبة تمد الجسم بالطاقة وتشعر الجسم بالشبع لساعات طويلة بعكس عدم تناولها الذي يجعل الإنسان لديه رغبة قوية في تناول الطعام.