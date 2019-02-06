انت الان تتابع موضوع سكر تروبيكانا كم سعره حراريه والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يعد سكر تروبيكانا من أنواع سكر الدايت التي ظهرت في الآونة الأخيرة، حيث يتم استخدامه من خلال مرضى السكر ومن خلال متبعين الأنظمة المختلفة للتخسيس، كما أنه نوع من أنواع السكر الدايت، وهو سكر بديل فهو عبارة عن محل خالي من السعرات الحرارية، ويتم تصنيعه من خلال مواد كيميائية، وهناك العديد من الأنواع في السكر الدايت، ومن المفترض أن تتناسب تلك الأنواع من الاحتياجات الخاصة بالناس، كما يوجد العديد من الأبحاث التي تؤكد أنه على الرغم من فوائد تلك الأنواع من السكريات إلا أن لها أضرار.

السعرات الحرارية

تعد السعرات الحرارية هي تلك الوحدة التي من خلالها يتم قياس الطاقة، حيث يتم استخدامها للتعبير عن ما تحتويه الأطعمة والمشروبات من طاقة، كما أنها تعبر عن مقدار ما يستهلكه الإنسان في الأنشطة اليومية بالإضافة إلى التمارين الرياضية، وعلى العكس من النظرة المهملة للسعرات الحرارية إلا أن السعرات الحرارية هي أمر ضروري لصحة الإنسان، حيث يجب على كل إنسان استهلاك الكميات المناسبة لجسمه، كما أن أغلب الأنظمة الغذائية التي يتم استخدامها من أجل التخسيس دائما ما تقوم على تقليل كميات السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها، بالإضافة إلى زيادة النشاط الجسدي، وهذا الأمر يهدف إلى الوصول للجسم المثالي.

كما تختلف احتياجات الأفراد اليومية من السعرات الحرارية، وتختلف الاحتياجات من خلال مختلف العوامل كالعمر والطول والوزن والجسم والحالة الصحية والأنشطة البدنية، بالإضافة إلى أن كل فرد يمتلك معدل حرق يختلف عن الآخر.

السعرات الحرارية في سكر تروبيكانا

إن أغلب المحليات تتميز في كونها لديها سعرات حرارية قليلة، كما أن سكر تروبيكانا سلم يتميز بتحليته العالية، بالإضافة إلى أن له مذاق حلاوة الطبيعية، وبالتالي فيتم إضافتته على العديد من المشروبات سواء كانت ساخنة أو باردة، فعلى الرغم من انخفاض سعراته الحرارية إلا أنه يعطى إحساس بالسكر. كما أن المغلف الواحد من تروبيكانا سلم قليل السعرات الحرارية، ولا يحتوي على أي من مركبات السكرين والسيكلامات، ولا يحتوي على اي من المواد الإضافية فهو يعادل ملعقتين من السكر، كما أنه يساهم في تزويد الجسم بستة سعرات حرارية فقط للكيس الواحد.

وبالتالي فإن عملية التعبئة التي يقوم عليها هذا النوع من السكر تعمل على مقاومة الرطوبة، وبالتالي فهو من أهم ميزات محليات الرشاقة القليلة السعرات والتي تتوفر على هيئة مسحوق من البودرة أو أقراص متنوعة الأحجام.

فوائد سكر تروبيكانا

يساهم في خسارة الوزن، وذلك لأن به أعداد قليلة وتكاد تكون معدومة من السعرات الحرارية، وهو مفيد أيضا لكل من يعاني من السمنة

يفيد كل من يعاني من مرض السكري ، وذلك لأنه لا يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم في حال تناول كميات كبيرة منه.

يساهم في تقليل البكتيريا المتراكمة على الاسنان، وبالتالي فمن خلاله نقضى على مشاكل التسوس والالتهابات.

أضرار سكر تروبيكانا

يؤدي إلى الدخول في غيبوبة في بعض الحالات، وذلك وفقا لما أكدت العديد من الأبحاث الطبية أن السكر الدايت يتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم، وهذا الأمر يؤدي بالإصابة والدخول في غيبوبة، وبالأخص لكل من يعاني من مرض السكر، وبالتالي فقد أكد العديد من الأطباء على ضرورة اختيار سكر الدايت من خلال الأطباء المتخصصين، فهو بإمكانه تحديد الكميات المناسبة في اليوم الواحد.

يؤثر على صحة المرأة الحامل، حيث أن جميع الحوامل يبحثون عن السكر الدايت في فترات الحمل، والسبب يكون تفادي الإصابة بسكر الحمل وزيادة الوزن الغير طبيعية، ولكن يجب أن يكون هناك استشارة من قبل الطبيب من أجل تحديد النوع المناسب للحامل، حيث يوجد أنواع منهم تشكل خطورة على صحة الحامل.

يؤدي إلى اطلاق السموم في الجسم، فنجد العديد من الناس يقوموا باستخدام سكر الدايت في الحلويات ويكون الهدف هو تقليل السعرات الحرارية الموجودة ولكن هذا الأمر قد حذر منه مختلف الأطباء حيث يتحلل سكر الدايت في أثناء الخبز ويتحلل أيضا عندما يتعرض إلى درجة حرارة مرتفعة، وبالتالي فينتج عنه العديد من السموم.

كما أن جسم الإنسان في بعض الأحيان لا يستطيع التفرقة بين سكر الدايت والسكر العادي، مما يؤدي إلى زيادة نشاط جهاز الاستشعار في القناة الهضمية، فتكون هناك حالة من زيادة سرعة امتصاص الجلوكوز، وبالتالي فكل أنواع السكر تؤثر في جسم الإنسان.

يقلل البكتيريا المفيدة في الأمعاء، حيث أن السكر يتسبب في خفض كفاءة البكتيريا النافعة إلى حد النصف.

يحد من القدرة على امتصاص الأدوية، وبالأخص لدى مرضى القلب والسرطان، كما أنه يقلل من فاعلية الدواء.

يحد أيضا من الاستجابات الخاصة بالجسم، حيث يحد من الاستجابة للانسولين ومستويات السكر في الدم، وهذا الأمر يرتبط بالتهاب في الأمعاء، كما يؤدي إلى تغيير الجينات في الجسم وفقا لما أكده العديد من الأطباء والباحثين في هذا المجال.