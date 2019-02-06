شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يتيح خاصية حذف الرسائل بعد إرسالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتيح موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الآن حذف الرسائل من المحادثات، وكانت هذة الخاصية ميزة يتمتع بها فقط الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج. نقلا عن موقع «سي ان بي سي» أطلق الفيس بوك يوم الثلاثاء، ميزة جديدة تتيح لك حذف الرسائل القديمة داخل نظام المحادثات «Facebook Messenger». إذا كنت أرسلت رسائل وتريد حذفها بعد ارسالها أو إذا كنت تريد فقط تنظيف محفوظات الدردشة، فيمكنك بسهولة حذف الرسائل المحددة. عندما تحدد «الإزالة للجميع» تتأكد من اختفاء الرسائل من البريد الوارد للأشخاص الذين أرسلتهم إليها، وليس فقط من شخصك، ويشترط لحذف الرسالة من الشخص المرسل لة إلا يمر اكثر من 10 دقائق على ارسال الرسالة، وبعد مرور أكثر من 10 دقائق يمكنك حذفها من عند المرسل فقط فتح تطبيق facebook messenger على هاتفك أو حاسب الالي افتح محادثة مع الرسائل التي تريد حذفها اضغط مع الاستمرار على رسالة حدد «حذف» في الجزء السفلي من الشاشة وحدد «الإزالة للجميع» تتأكد من اختفاء الرسائل من البريد الوارد للأشخاص الذين أرسلتهم إليها.

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