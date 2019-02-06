فوائد الحلبة مع الحليب لجسمك وطرق إعدادها

تحتوي الحلبة على تركيبة فريدة من الفيتامينات والمعادن الهامة لجسم الإنسان، كفيتامين (ب 6)، والمغنسيوم، والنحاس، والفوسفور، والحديد بالإضافة إلى البروتين والألياف وزيت كبد الحوت.

فوائد الحلبة مع الحليب

تناول منقوع الحلبة مفيد للحامل إذ يقلل من آلام تقلصات الرحم، كما أن الحلبة تُقوي عضلات الرحم عند اقتراب الولادة ولهذا لا يُصنح بتناول الحلبة بكثرة وبخاصةً خلال الفترة الأولى من الحمل.

الحلبة مفيدة للمرأة المُرضع حيث إنّ لهذا المشروب القدرة على زيادة كميّة الحليب في ثدي الأم.

يعوض مشروب الحلبة كميّة الكالسيوم التي فقدتها السيدة خلال حملها نظراً لأنه يحتوي على الحليب.

تخفض الحلبة مستوى الكوليسترول، مما يحمي القلب والأوعية الدموية من خطر تراكم الكولسترول الضار في الدم.

وتقي المرء من الإصابة بالنّوبات القلبية والجلطات المفاجأة.

للحلبة والحليب فوائد صحية كبيرة للجسم وللحفاظ على صحة ونشاط الدماغ

لذلك يعتبر مزج الحلبة مع الحليب أفضل طريقة لتقوية الوظائف الدماغية والعقلية وتخليص الجسم من الإرهاق

والخمول، كما أنها تعزز من النشاط العصبي.

تُستخدم الحلبة منذ القدم في علاج عسر البول، والترسبات الموجودة في الجسم

لذلك يمكنك استخدام الحلبة مع الحليب لإدرار البول، وتحفيز الكليتين على إدرار البول

والتخلص من السموم الموجودة بالجسم.

للحلبة مع الحليب قدرة فائقة في تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين، فقد أوضحت العديد من الدراسات

أن قدرة الحلبة على خفض السكر تعادل قدرة الأنسولين، لكن يجب مراعاة تناول الحلبة مع الحليب

في هذه الحالة دون تحلية.

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