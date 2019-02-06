انت الان تتابع موضوع الزيت الذهبي الصحي ” olive oil calories “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

واحدة من أقدم الأشجار المزروعة المعروفة في العالم، هي شجرة الزيتون وموطنها آسيا الصغرى، ويعتقد أنها انتشرت إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​، والمعروفة الآن باستخدام زيت الزيتون منذ حوالي 6000 عام، ويمكنك شراء زيت الزيتون المحلي باستخدام زيت الزيتون المزروع في الغالب من كاليفورنيا، أو الزيوت المستوردة من فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا، ويمكن أن يكون هذا الزيت الفريد والنكهة اللذيذة أقل خضرة وأقل نكهة، واعتمادا على النوع الذي تشتريه إذا كنت ترغب في استخدامه في درجات حرارة عالية أو في الخبز، جرب واحدة من زيت الزيتون الخفيف، ويمر هذا النوع من خلال عملية تنقية جيدة تنتج زيتا أخف وزنا يفتقر إلى نكهة الزيتون الكلاسيكية .

الزيوت الذهبية

إذا كنت تريد زيت عطري ولذيذ لتوابل السلطة أو لإضافته على الطبق بعد الطهي، فيعتبر زيت الزيتون من الزيوت الذهبية، والذي هو خارج البكر والبرد، وهي عملية خالية من المواد الكيميائية، ووفقا لموسوعة الشبكة الغذائية على الإنترنت، فإن الكثير من الناس يطهون بزيت الزيتون ، وربما لأن مأكولات البحر الأبيض المتوسط ​​رائجة، أو بسبب النكهة المميزة لزيت الزيتون، أو فوائده الصحية المحتملة.

الدهون الذكية

خبراء التغذية يعتبرون أحماض أوميجا3 الدهنية ، وهي نوع من الدهون غير المشبعة المتعددة الموجودة في الأسماك وبعض الأطعمة النباتية ، لتكون دهنا ذكيًا، والدهون الذكية الأخرى هي الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو نوع زيت الزيتون الغني، ويوصي الخبراء بأن الدهون الأحادية غير المشبعة تشكل معظم كمية الدهون التي تتناولها، مع الدهون المتعددة غير المشبعة التي تحتوي على الباقي، ووفقاً لقول هيوز إن الأحماض الدهنية غير المشبعة سواء كانت أحادية التشبع أو غير المشبعة المتعددة ، يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول الضار، والذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وإذا أكلتها بدلا من الأحماض الدهنية المشبعة، فالدهون المشبعة التي توجد في الغالب في المنتجات الحيوانية وزيت النخيل وجوز الهند هي السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، وفقا لجمعية القلب الأمريكية .

وفي الواقع تسمح إدارة الأغذية والأدوية FDA الآن لملصقات زيت الزيتون بحمل الادعاء بأن دهونها الأحادي غير المشبعة يمكن أن تقلل من مخاطر أمراض القلب، ومع بعض السلاسل القليلة المرفقة يقول الادعاء إن أدلة علمية محدودة وغير حاسمة تشير إلى أن تناول حوالي ملعقتان من زيت الزيتون يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولإعطاء هذه الفائدة المحتملة يجب أن يحل زيت الزيتون محل كمية مماثلة من الدهون المشبعة في نظامك الغذائي، ويجب ألا يزيد من السعرات الحرارية التي تتناولها في يوم واحد، وتشير دراسات حديثة إلى أنه من بين جميع الدهون التي يمكننا اختيارها إلى جانب أوميجا3 الموجودة في الأسماك فإن الزيوت الأحادية غير المشبعة هي الأقل احتمالاً للترويج للسرطان .

والدهون الأحادية غير المشبعة هي الشيء الوحيد الذي يسير عليه زيت الزيتون من الناحية التغذويه، وبعض زيت الزيتون يأتي مع المغذيات النباتية التي قد تقدم فوائد الحماية الخاصة بها لا يزال من الواضح ما إذا كان معظمنا يمكن أن تأخذ في ما يكفي من هذه المغذيات النباتية دون أن تسرف في زيت الزيتون، وبطبيعة الحال يعتبر زيت الزيتون مكونًا أساسيًا في النظام الغذائي المتوسطي المدروس جيدًا ، والبعض الآخر عبارة عن فضل من الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هذا النوع من النظام الغذائي قد يكون له فوائد صحية عديدة ، من إضافة سنوات إلى حياة كبار السن الأصحاء ، لتخفيض خطر المتلازمة الأيضية .

الزيت الصحي

من المهم أن نتذكر أن أي نوع من الزيوت، وحتى الزيت الصحي، يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وتعتبر ممارسة المطاعم الإيطالية الشهيرة المتمثلة في غمس الخبز في زيت الزيتون طريقة سهلة للاستمتاع ببعض زيت الزيتون، ولكن لا تشعر بالسعادة فيمكنك بسهولة استهلاك 3 ملاعق طعام من زيت الزيتون، وهذا مجموعه 360 سعرة حرارية وذلك ليس جيدا على صحتك، فالسعرات الحرارية من الزيوت تضيف الدهون على جسمك ، ووفقا لأخصائي التغذية من نشرة التغذية البيئية، حيث يقول إن أسهل طريقة للحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الكلية وكذلك في الدهون السيئة هي تناول عدد أقل من الأطعمة المصنعة والمزيد من الأطعمة الكاملة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة .

طريقة تخزين زيت الزيتون واستخدامه

يعتمد طول مدة تخزين زيت الزيتون على كيفية تخزينه، وإن زيت الزيتون غير المفلتر وحصادة المتأخر المعبأ بالزجاج الشفاف والمباع من رف سوبر ماركت فوق الأطعمة الجاهزة يمكنك تخزينه لمدة ثلاثة أشهر، ولكن الأفضل الحصاد المبكر ، الزيت المرشح في القصدير المختوم أو الزجاجة الداكنة والمخزنة في مكان بارد ومظلم ، ستبقى جيدة لمدة عامين تقريبًا .

فيما يلي أربع طرق للحفاظ على مستويات مضادات الأكسدة في زيت الزيتون الخاص بك :

1- قم بشراء زيت الزيتون بكميات ستستخدمها في غضون 6 أشهر .

2- اشتريها من المتاجر المزدحمة التي من المرجح أن تبيع الكثير من زيت الزيتون، وذلك للتأكد من أنها لم توجد على الرف لفترة طويلة .

3- يجب تخزينها في زجاجات محكمه أو علب معدنية ، بعيدا عن الضوء والحرارة .

4- وإذا احتفظت بها في الثلاجة، فمن غير المرجح أن تفسدها، وسوف يصبح الزيت المبرد غائما وسميكًا، ولكن لا تقلق سيظل يتمتع بنفس الجودة والطعم، وسيصبح سائلًا وواضحًا مرة أخرى عند إعادة درجة حرارة الغرفة .