تخسيس الوزن بتمرين التنفس بالعبوة

من الممكن تخسيس الوزن وحرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم بطرق متعددة أبرزها اتباع حمية صحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لكن يمكن أيضاً الاعتماد على بعض الحيل السريعة والسهلة وذات التأثير السحري. ولهذا ينصح بتطبيق حيلة التنفس داخل عبوة الماء البلاستيكية.

التنفس بالعبوة لحرق الدهون

لا تتطلب تخسيس الوزن دائماً الاكتفاء بتناول أنواع السلطات أو اتباع الحميات القاسية أو الذهاب بشكل مكثف إلى النادي الرياضي. فمن الممكن الاستعانة ببعض طرق التنفس لتحفيز عملية حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من الجسم. فمن خلال إضافة هذه الطرق إلى التمارين المعتدلة والمنتظمة يمكن استعادة الرشاقة لوقت طويل وبسهولة. وسبب ذلك هو أن الجسم يتلقى أثناء التنفس كمية كبيرة من الأوكسيجين ما يساعده على امتصاص المغذيات ويعزز عملية الأيض.

ولهذا من المفيد تطبيق تمرين التنفس بالعبوة. إذاً ثبتي نفسك على الأرض مستندة على كفيّ يديك وركبتيك. ثبّتي رقبتك إلى الأمام وإلى أعلى قليلاً وتنشقي الهواء ثم الفظيه على أن تشمل هذه العملية الحجاب الحاجز.

بعد ذلك ضعي في فمك عبوة ماء بلاستيكية. تنشّقي الهواء من أنفك بشكل صحيح ثم ألفظيه لوقت قصير داخل العبوة. وخلال ذلك احرصي على تحريك الحجاب الحاجز وعضلات المعدة.

كرّري هذه العملية لمدة 10 دقائق أو 15 مرة مع تكرار حركتيّ الشهيق والزفير. لكن احرصي على تطبيق هذا التمرين بحذر لكي لا تشعري بالدوار والغثيان. أما إذا شعرت بصعوبة في التنفس أو بأيّ انزعاج، فامنحي نفسك استراحة لبضع دقائق ثم واصلي تطبيق التمرين مجدداً.

فهذه الطريقة في التنفس داخل العبوة تساعدك في حال تطبيقها بشكل منتظم على تخسيس الوزن وحرق الدهونونحت القوام وعلى الشعور بالارتياح.

