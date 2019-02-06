شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يطلق برنامج لمكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة بالتعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة فيسبوك أنها بصدد إطلاق«برنامج تدقيق الحقائق بالتعاون مع طرف ثالث» باللغة العربية بالتعاون مع وكالة «فرانس برس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة على تمويل أعمال تدقيق الحقائق التي ستجريها الوكالة على فيسبوك ومساعدة المنصة على مكافحة الأخبار الكاذبة وبهدف خفض مستوى نشر المعلومات المضللة وتعزيز جودة الأخبار التي تصل إلى الجمهور عبر منصة فيسبوك.

ووكالة «فرانس برس – (AFP)» عضواً في الشبكة العالمية التي تشكل المنظمات التي تعمل على تدقيق الحقائق، وهي معتمدة من قبل شبكة مدققي الحقائق الدولية. ويستفيد مدققو الحقائق الناطقون باللغة العربية والتابعون لوكالة «فرانس برس – (AFP)» الخبرة الإضافية للمكاتب الصحفية المحلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل التدقيق في المحتوى العربي على فيسبوك وسيتّبعون سلسلة معايير لتحديد مدى صحة القصص.

وعندما يكتب المدققون التابعون للطرف الثالث مقالات حول قصة إخبارية ما، سيتم عرضها على منصة فيسبوك في مقالات مرتبطة مباشرةً بالقصة المعنية أسفل «نيوز فيد -Newsfeed». وسيتلقى مدراء الصفحات والأشخاص على فيسبوك أيضًا إشعارات في حال كانوا يحاولون مشاركة تلك قصة أو قاموا بمشاركتها فيما مضى وتم تقييمها على أنها كاذبة، وبالتالي تمكين المستخدمين من اتخاذ القرار بأنفسهم حول ما يقرأون ويثقون به ويشاركونه.

وقالت نشوى علي، المدير الإقليمي للسياسات العامة في «فيسبوك» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «ندرك آثار الأخبار الكاذبة على فيسبوك ونلتزم ببذل مجهود أفضل لمكافحتها، حيث يفوق عدد مستخدمي فيسبوك شهرياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الـ181 مليوناً، وهذه مسؤولية نعمل من أجلها على مكافحة انتشار المعلومات المضلّلة على منصة الفيس بوك.

ويعتمد كذلك «برنامج تدقيق الحقائق» من فيسبوك الذي يشمل المحتوى المنشور بـ17 لغة على التعليقات الواردة من مجتمع المنصة، كإشارة لرفع القصص الكاذبة المحتملة إلى المدققين من أجل مراجعتها. وسيتم التدقيق في المقالات إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو. وإذا ما حدد أحد شركاء فيسبوك المدققين أن القصة كاذبة، فستظهر أدنى «نيوز فيد -Newsfeed»، مما يقلل توزيعها بشكل كبير. وقالت ريتا ضو، رئيسة الخدمة العربية في وكالة «فرانس برس» يشكّل هذا التعاون الجديد مع فيسبوك خطوة مهمة.

ويندرج اطلاق هذا البرنامج ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها شركة فيسبوك للحد من الأخبار الكاذبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، واستكمالاً لجهود انطلقت في وقت سابق من هذا العام، وبدأت من خلال إنشاء حملة مشتركة مع المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تطبيق تدابير جديدة للوقاية من الأخبار الزائفة وفخاخ التفاعل- «Engagement Bait».