شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. الكاتشب يعزز الخصوبة ويحافظ على صحة العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع تناول الطعام نحتاج لبعض الإضافات التى تزيد الطعم نكهة ومذاق مختلف، ويعتبر الكاتشب واحد من أشهر هذه الإضافات وهو خليط من الصلصة مع بعض التوابل المختلفة، فضلا عن ذلك يحتوى الكاتشب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد الكاتشب وفقا لما ذكره موقع telegraph

الكاتشب

1:يحتوى الكاتشب على بعض الفيتامينات التى تقلل من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية ومنها سرطان البروستاتا والثدى.

2:اثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الكاتشب يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويعزز خصوبة الرجال.

3:يحتوى الكاتشب على فيتامين سى ونسبة قليلة من الدهون ويساعد ذلك على تحسين الرؤية والنظر.



كاتشب

4: يحتوى الكاتشب على العديد من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض.

5:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائه على نسبة قليلة من الدهون، كما انه لا يساعد على زيادة الوزن.

6:يحتوى الكاتشب على نسبة عالية من فيتامين أ وهو من الفيتامينات التى تحافظ على صحة العظام والبشرة والعيون.