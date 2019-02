طبيب يدعو إلى فرض حظر على إعلانات مُنتجات إنقاص الوزن

أكّد المدير الطبي لهيئة الصحة البريطانية، على أنه يتوجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي فرض حظر على إعلانات المشاهير غير المسؤولة والآمنة الخاصة بإنقاص الوزن.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البروفيسور ستيفان بويس، ناشد منصات مثل "إنستغرام" بأن تكون لديها المسؤولية حين يتعلق الأمر بحماية المستخدمين الشباب، تجاه تلك الإعلانات الخاصة بمنتجات مثل الديتومس وشاي وحبوب التخسيس التي يمكن أن تكون لها آثار مدمرة، حيث كتب لصحيفة "ديلي تليغراف": "إذا تبيّن أن منتجا جيدا بدرجة حقيقية، فربما هو كذلك، لكن مخاطر منتجات إنقاص الوزن السريعة، والإعلان عن هذه المنتجات دون توعية صحية يعد أمرا مدمرا".

وواصل بويس القول إن "المشاهير ذوي النفوذ الذين يروجون لهذه المنتجات يخذلون الناس الذين يبحثون عنها. وعلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي واجب يتمثل في منع الأفراد والشركات مستخدمي منصاتهم استهداف الشباب بمنتجات معروف خطورتها على الصحة".

ويعدّ شاي الديتوكس من المنتجات التي تحظى بشعبية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بفضل إعلان المشاهير عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم الترويج له على أنه منتج طبيعي فإن العديد منها تحتوي على مادة سينا، وهي ملين مصنوع من أوراق وفاكهة نبات السنا، فإنه في يناير/ كانون الثاني، حثت نجمة The Only Way Is Essex السابقة، لوسي ميكلينبرغ، متابعيها على الابتعاد عن مثل هذه الأنواع من الشاي، مؤكدة أنها تصيب بالإسهال.

وخضعت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان ويست، للتمحيص، لترويجها منتجات مماثلة عبر "إنستغرام" حيث لديها 126 مليون متابع.

وتعرّضت كارداشيان للانتقاد في العام الماضي لإعلانها عن مصاصة كابحة للشهية، حيث كتبت: "يا شباب.. أنتجت شركة @flattummyco منتجا جديدا، وهو مصاصات كابحة للشهية.. إنها رائعة"، وردت عليها الممثلة جميلة جميل، والتي تدير حسابا عبر "إنستغرام" يسمى I Weigh، إذ وصفتها بأنها لديها تأثير سام وخطير على الفتايات الصغيرات.

