"نور دبي" تسهم في علاج عيون لاجئي الروهينجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قامت مؤسسة نور دبي بالمساعدة في معالجة مشكلة العمى التي يواجهها لاجئو الروهينجا في بنجلاديش؛ وذلك استجابة للاحتياجات المقدرة من المسح الصحي الذي أجرته وزارة الصحة في جمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع مؤسسة فريد هولوز، وهي منظمة أسترالية تعمل في مجال التنمية الدولية.

وبحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 750 ألف لاجئ من الأقلية المسلمة في ميانمار فروا إلى بنجلاديش منذ أغسطس 2017، وهم موزعون في 30 مخيماً للاجئين بمدينة كوكس بازار.

وحسب نتائج المسح الصحي فإن 50 ألفاً من لاجئي الروهينجا يحتاجون إلى عمليات جراحية في العيون.

وقالت الدكتورة منال تريم، المديرة التنفيذية لمؤسسة نور دبي: "لقد ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً حيوياً في مساعدة لاجئي الروهينجا بتقديم مساعدات إنسانية كبيرة. أما ما يخص خدمات صحية لأمراض العيون والوقاية من العمى فلا تتوفر الإمكانيات الصحية داخل المخيمات. كما يبعد أقرب مستشفى لخدمات صحة العيون ما يقارب أكثر من ساعة عن المخيمات، مما يسبب صعوبة في الوصول إلى اللاجئين وتوفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى أن المستشفى يوفر خدمات طب العيون عبر طاقم طبي يتألف فقط من طبيبين أحدهما مقيم والآخر زائر".

وأوضحت أن مؤسسة نور دبي قامت بالتعاون مع مؤسسة فريد هولوز وممثلي وزارة الصحة في جمهورية بنجلاديش الإسلامية بتوفير احتياجات العلاج لعدد 2000 شخص من اللاجئين وإجراء 500 عملية جراحية ابتداء من يناير 2019.

ويستمر البرنامج حتى نهاية شهر فبراير من هذا العام، وتقوم المؤسستان حالياً بدراسة توسعة نطاق التعاقد لتوفير خدمات إضافية للاجئي الروهينجا.

من جانبه قال إيان ويشارت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فريد هولوز: "إن وضع اللاجئين مؤلم للغاية وتخيل فرارهم مذعورين وهم مكفوفون. لقد واجهنا العديد من قصص المعاناة وكنا بحاجة إلى أن نصل إلى شركائنا لمساعدتنا في أن نعيد إليهم بصرهم وأملهم".

وأعرب عن شكر وتقدير مؤسسة فريد هولوز لمؤسسة نور دبي على تعاونها وجهودها في تقديم العون إلى لاجئي الروهينجا لإعادة نعمة البصر.