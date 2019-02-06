امرأة بريطانية ترفض قصّ وغسيل شعرها منذ 20 عامًا

يصعُب على أيّ إنسان أن لا يغسل شعره على مدار أسبوع كامل، لكن هناك امرأة بريطانية تحدّت هذه القاعدة ولم تكتفِ بعدم غسل شعرها لمدة 20 عاما بل لم تقصّه أيضا.

ويبلغ طول شعر فرانكي كلوني، 32 عاما، وهي فنانة من برايتون جنوب شرقي بريطانيا، نحو مترين، وفق ما ذكر موقع "أودتي سنترال"، الثلاثاء، مؤكدا أنها تكتفي بتمشيطه للحفاظ عليه.

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وبدأت كلوني في التوقف عن قص شعرها وهي في السادسة من عمرها، وعندما بلغت 13 عاما، وصل شعرها إلى خصرها، وقالت إنها تكره استخدام الشامبو والبلسم اللذين كانا سببا في جفافه قبل أن تتوقف عن غسله تماما.

وعانت كلوني خلال الأشهر القليلة الأولى بعد التوقف عن غسل شعرها من الحكة في فروة الرأس، وكان شعرها دهنيا جدا لكنها تخلصت من كل هذه المشاكل مع الوقت.

وقالت كلوني إن فكرة إطالة شعرها وعدم غسله طيلة هذه الفترة كانت فكرة أحد أصدقاء والدتها، وأضافت: "يعتقد الناس بأنني أستغرق وقتا طويلا في تصفيفه، لكن هذا غير صحيح.. لقد اعتدت ذلك".

وأكدت كلوني أنها لا تستخدم أي منتجات من أجل تسهيل أو تقوية شعرها، وقالت: "كل ما أقوم به هو تمشيطه فقط.. أفعل ذلك كل يوم".

وتلجأ كلوني إلى تجديل شعرها من أجل تقصيره وتسهيل حركتها، لكن هذا التجديل قد يستغرق وقتا من نصف ساعة إلى ساعة كاملة، ولا بد أن يساعدها على إتمامه أحد الأصدقاء.

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