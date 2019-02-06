شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا.. 7 أمراض تنتقل خلال الجو الممطر..أشهرها الأنفلونزا والإسهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعلم جميعاً أن الجو الممطر يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، حيث أن هذا هو الوقت المثالى لانتقال الجراثيم والبكتيريا التى تؤدى للأمراض المختلفة، فى هذا التقرير نتعرف على الأمراض الشائعة التى يمكن أن تنتقل لك فى هذا الجو الممطر، بحسب ما ذكر موقع health guide forever.

7 أمراض شائعة خلال موسم الأمطار1- نزلات البرد والأنفلونزا

يؤدي التغير في الطقس إلى تذبذب درجة الحرارة ويصبح نظام المناعة ضعيفًا، مما يتسبب في نزلات البرد والأنفلونزا.

والإنفلونزا هى مرض فيروسي ينتقل من شخص مصاب إلى آخر سليم، وهى عدوى فى الجهاز التنفسي مع أعراض مثل: الحمى والصداع وسيلان الأنف والسعال والبرد والتهاب الحلق وآلام المفاصل والعضلات.

2- الحمى الفيروسية

التعرّض للأمطار لا يجلب فقط البرد ولكن أيضًا الحمى أو السخونية، ولكن إذا استمرت لأكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام، تصبح حمى فيروسية، والأعراض الأكثر شيوعًا لها هي ألم الجسم والحمى والتعب.





3-حمى الضنك

وحمى الضنك هى عدوى فيروسية ينقلها البعوض وأعراضها تشبه الأنفلونزاوتشمل السخونية وآلام الجسم وآلام المفاصل والطفح الجلدي .

4- الملاريا

تعد الملاريا من أكثر الأمراض انتشارًا في موسم الأمطار، بسبب انتشار البعوض.

5- التيفود

التيفود ينتقل بسبب المياه الملوثة أو استهلاك طعام من الشارع خلال موسم الأمطار، لأن سوء النظافة قد تسبب أيضا التيفود، ومن أعراضه الحمى والصداع والتهاب الحلق.

6-اليرقان أو الصفراء

اليرقان هو مرض ينتقل بالماء والأغذية الملوثة، وينتشر أيضاً فى الجو الملئ بالأمطار بسبب انتشار البكتيريا والفيروسات.

7-الإسهال

استهلاك الطعام في الشارع بشكل متكرر يزعج المعدة ويؤدي إلى الإسهال خاصة خلال موسم الأمطار.