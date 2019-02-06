شكرا لقرائتكم خبر عن حل سهل ورخيص للتخلص من البدانة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قالت نتائج دراسة دانماركية جديدة إن إضافة بذور الكتّان إلى النظام الغذائي تساعد على ضبط مستوى الكولسترول والسكر، وتقليل التهابات الجسم، والتخلّص من البدانة.
وتحتوي الألياف الموجودة في بذور الكتّان على عناصر تؤثر على بكتريا الأمعاء بطريقة تحسن عملية حرق الدهون، وتحمي من آثار الأطعمة الغنية بالدهون.
وأجريت الدراسة في جامعة كوبنهاغن، ونُشرت نتائجها في “أمريكان جورنال أوف فيسيولوجي”. وأظهرت نتائج الدراسة أن ألياف بذور الكتّان تغذي بكتريا الأمعاء فتنشط عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.
وأظهرت تجارب الدراسة التي استمرت 12 أسبوعاً أن إضافة بذور الكتّان يومياً إلى الطعام تساعد على إزالة الدهون الزائدة التي تسبب البدانة.
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