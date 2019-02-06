شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصاب بهشاشة عظام .. أكلات ابعد عنها لتأثيرها على صحة عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام هو مرض يصيب المفاصل ، ويحدث عندما يكون هناك التهاب في المفاصل الناجمة عن تلف فى أنسجة الغضروف التي تربط المفاصل في الجسم، مما يضعف الغضروف تدريجيا والتسبب فى هشاشة العظام.

بعض الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل وفقا لتقرير موقع " emedicinehealth" قد تشمل:

الشعور بألم في مفاصل الرقبة واليدين والأصابع والوركين والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر.

الشعور بألم فى الجسم أثناء الطقس البارد.

تصلب و تورم مع الشعور بطقطقة فى المفاصل.

صعوبة فى الإمساك بالأشياء.



التهاب المفاصل

ونعرض بعض من الأطعمة التى يجب تجنبها عندما يعانون من هشاشة العظام:

1- المخبوزات :

مثل الكعك ، الخبز الأبيض ، والبسكويت ، لا ينبغى تناولهم إذا كنت تعانى من هشاشة العظام، لأن هناك كمية كبيرة من السكر المعالج فى تلك الأطعمة يمكن أن تزيد من التهاب المفاصل وتزيد من آثار هذا المرض.

2- الأطعمة الغنية بالملح:

تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح ، أو الصوديوم ، مثل الأطعمة السريعة ، والبيتزا ، والبرجر ، والبطاطا المقلية ، ورقائق البطاطس يزيد من أعراض التهاب المفاصل، وذلك لأن الملح الزائد في الجسم يؤدي إلى احتباس الماء في خلايا المفاصل مما يساهم فى تورمها والتهابها.



المخبوزات والكيك والبيتزا

3- الأطعمة المقلية :

الأطعمة المقلية لها مجموعة من المخاطر الصحية للأشخاص الذين لا يعانون من التهاب المفاصل ، إلا أنها يمكن أن تكون أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، وذلك لأن تناول الأطعمة المقلية يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الجسم ، والتي بدورها يمكن أن تزيد من التهاب المفاصل وتسبب المزيد من الألم للأشخاص المصابين بهشاشة العظام.



متتجات الحليب

4- اللحوم الحمراء :

اللحم البقري ولحم الخنزير ولحم الماعز واللحم البتلو يجب تجنبها من قبل الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام ، وذلك لأن اللحوم الحمراء مرتفعة في الأحماض الدهنية أوميجا 6 وهى ليست دهون صحية، عندما يتراكم فى الجسم الكثير من أحماض أوميجا 6 الدهنية ، يمكن أن ترتفع مستويات الكوليسترول والخلايا الدهنية ، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل ليتفاقم لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.



الوجبات السريعة والمقلية تزيد من التهاب المفاصل

5- منتجات الألبان :

وجدت دراسة بحثية أن تناول منتجات الألبان مثل الحليب واللبن الرائب، والجبن ، والزبدة ، على أساس منتظم يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، وذلك لأنه يمكن أن يكون لها تأثيرات ملتهبة على بعض الناس ، مما يزيد من تفاقم التهابات المفاصل لديهم ويزيد من أعراض هشاشة العظام.

ومع ذلك ، فقد لاحظت الدراسة أيضًا أن تناول السمن وهو أيضًا منتج من منتجات الألبان ، مفيد للالتهاب المفصلي العظمي ، حيث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية في السمن يمكنها أن تشحم المفاصل وتقلل من الصلابة.



الكحول يزيد من التهاب المفاصل

6- الكحول :

الكحول أيضًا من الممنوعات التي يجب تجنبها من قبل الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، لأن أي نوع من الكحول له طبيعة التهابية للغاية حتى لو تم تناول كميات صغيرة منه قد تسبب التهاب وتفاقم أعراض التهاب المفاصل.