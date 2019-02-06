الأحمر مش دليل على الحب وبس.. ده إشارة إن جسمك تعبان ولازم تروح للدكتور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللون الأحمر هو لون الرومانسية والحب، وذلك فى الروايات والأفلام، ولكن فى عالم الطب يدل اللون الأحمر على وجود مشكلة صحية، ولا بد من زيارة الطبيب لعلاجها، وحسب ما ذكره موقع Healthline فإن أسباب ظهور اللون الاحمر فى الجسم هى: ظهور اللون الأحمر على البشرة ظهور اللون الأحمر على البشرة

بقع حمراء 1: التهاب الأوعية الدموية الناجم عن فرط الحساسية ، فيترك ذلك احمرار شديد على أماكن متفرقة فى الجسم. 2:لدغات الحشرات المختلفة تترك لون أحمر على البشرة وحكة والتهابات. 3:الاصابة بالحمى القرمزية، وهى واحدة من الامراض التى تترك أثر على البشرة وتسبب ألم شديد والتهابات. 4:الحصبة الالمانية تسبب طفح جلدى والتهابات على الجد. 5:الاثار الجانبية لبعض الأدوية قد تزيد من مشكلة ظهور اللون الاحمر على سطح الجلد. ظهور اللون الأحمر فى البول أو البراز ظهور اللون الأحمر فى البول أو البراز

لون البول 1:قد يدل ظهور اللون الاحمر فى البراز على نزيف فى الامعاء والمعدة وذلك نتيجة التغيرات الكيميائية التي تحدث للهيموجلوبين عن طريق إنزيمات الأمعاء. 2:الاصابة بالأورام السرطانية فى المعدة والبنكرياس والأمعاء. 3: قد يدل ظهور اللون الاحمر فى البول أو البراز على تناول الاطعمة الحمراء مثل التوت وعصير الطماطم والجيلاتين الاحمر. 4: ظهور اللون الاحمر فى البول دليل على وجود مشاكل وعدوى فى المسالك البولية أو تضخم البروستاتا. 5:حصوات الكلى والالتهابات قد يسبب ظهور اللون الاحمر فى البول. ظهور اللون الاحمر فى العين

ظهور اللون الاحمر فى العين يدل ظهور اللون الأحمر فى العين على التهابات شديدة فى العين والأوعية الدموية أو نزيف تحت ملتحمة العين.

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