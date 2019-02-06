شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب تأخر الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعتقد بعض السيدات أن تأخر الدورة الشهرية عندهن هو دليل على وجود الحمل ، ولكن قد تتأخر الدورة الشهرية عند الفتيات غير المتزوجات أيضا، وذلك له أسباب عديدة ، ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن أسباب تأخر الدورة الشهرية عن موعدها الاصلى هى:

أسباب تأخر الدورة الشهرية



تاخير الدورة الشهرية

1:الاجهاد والتوتر من العوامل التى تؤدى تأخر الدورة الشهرية ، حيث تساعد على افراز هرمونات تساعد على تأخير الدورة الشهرية، لذلك ينصح دائما بالبعد عن اقلق والتوتر .

2:نقص الوزن او زيادة الوزن و اضطراب التغذية تؤدى هذه الاشياء لتأخير موعد الدورة الشهرية واضطراب فى الهرمونات.

3:تكيس المبايض من اشهر الحالات التى تؤدى لاضطراب فى الهرمونات وتأخير موعد الدورة الشهرية.



ألم

4:ارتفاع هرمون الذكورى قد يكون له دور فى تأخير الدورة الشهرية.

5:اضطرابات الغدة الدرقية يسبب مشاكل فى التبويض ومنها تأخير موعد الدورة الشهرية.

6:الافراط فى تناول حبوب منع الحمل قد يؤثر على الصحة ويسبب اضطراب فى الهرمونات وتأخير الدورة الشهرية.

7: تغيرات في الحياة اليومية الروتينية، سواء فى النوم او العمل والطقس، فجميعها اشياء تؤثر على الدورة الشهرية.

ويكون علاج تأخر الدورة الشهرية على حسب السبب، فإذا كان بسبب تكيسات المبايض فلا بد من اتباع العلاج المناسب للحالة مع التغذية السليمة والكشف الدورى مع الطبيب، وإذا كان بسبب حبوب الحمل فلا بد من التوقف عنها والتخلص من السمنة المفرطة وهناك بعض الاعشاب التى تساعد على نزول الدورة الشهرية فى معادها ومنها القرفة والزنجبيل والكركم.