شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض قرحة الفراش منها احمرار الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرحة الفراش من أكثر المشاكل الشائعة بين الأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة، بسبب الشلل أو المرض أو الشيخوخة، وتُعرف أيضاً بقرح الضغط أو قرح الاستلقاء، وتتكون قرح الفراش عندما تضغط عظامك وجلدك وأنسجتك على سطح خارجي، وعادة ما تتطور قرح الفراش أسفل الخصر إذا كنت طريح الفراش، على الرغم من أنها قد تحدث في أي مكان في جسمك، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض قرحة الفراش، بحسب موقع "medical news today".



اعراض قرحة الفراش

معلومات عن قرحة الفراش

-يمكن أن تؤثر القروح على أي جزء من الجسم، ولكن المناطق العظمية حول المرفقين والركبتين والكعوب والكاحلين أكثر عرضة للإصابة.

-تؤثر عادة على الأشخاص الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة.

-تتطور القرح على مراحل، التعرف عليها في مرحلة مبكرة يتيح علاج قرحة الفراش ويقلل من خطر حدوث مضاعفات.

-نقل المرضى بشكل متكرر هو المفتاح لمنع الإصابة بقرح الفراش.



ما اعراض قرحة الفراش

اعراض قرحة الفراش

عند التحقق من وجود علامات على وجود قرحة الفراش ، يجب الانتباه إلى الأجزاء العظمية من الجسم، حيث من المرجح أن يتم التأكيد على الأنسجة، وتشمل هذه عظم الورك، عظم الحوض، الكعب، فروة الرأس، الأرداف، وهناك علامات مبكرة لظهور قرحة الفراش وهى:

-قد يبدو الجلد فوق هذه المناطق محمراً.

-قد لا يتحول الجلد إلى اللون الأبيض عند الضغط عليه.

-قد يكون الجلد له لون أزرق أو أرجوانياً.

-تغيرات درجة الحرارة تشير أيضا إلى احتمال ظهور قرحة الفراش، حيث قد تشعر أن القرحة الناتجة عن الضغط في وقت مبكر إما دافئة بشكل غير طبيعي أو باردة بشكل غير طبيعي عند اللمس.

-الألم أو الوخز أو الحكة في أي جزء من الجسم، حتى وإن كان طفيفًا.

- تتطور هذه الأعراض المبكرة إلى أن تتحول من احمرار إلى قرحة فى الجلد.

-يمكن أن تؤثر قرح الضغط على المرضى غير القادرين على الحركة بسبب الشلل أو المرض أو الشيخوخة.

-المرضى الذين يستخدمون كرسي متحرك يكونون أكثر عرضة للإصابة بتقرحات الفراش.



قرح الفراش

مضاعفات قد تحدث إذا لم يتم علاج قرحة الفراش

يمكن أن تؤدي تقرحات الفراش إلى مضاعفات خطيرة، إذا لم يتم علاجها، وأهم هذه المضاعفات:

-التهاب النسيج الخلوي هو عدوى بكتيرية محتملة تهدد الحياة تصيب الجلد، من السطح إلى أعمق طبقة من الجلد، حيث يمكن أن يؤدي التهاب النسيج الخلوي إلى التسمم الدموي أو تسمم الدم ، ويمكن أن تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم.

-يمكن أن تحدث عدوى العظام والمفاصل إذا انتشرت قرحة الضغط إلى المفاصل أو العظام، هذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الغضروف والأنسجة ، وانخفاض في ظائف المفاصل.

-تعفن الدم، يمكن للبكتيريا أن تدخل من خلال القروح، وخاصة المتقدمة منها ، وتصيب مجرى الدم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تعفن الدم وهى حالة تهدد الحياة.

-هناك خطر أعلى للإصابة بسرطان خلايا الجلد الحرشفية إذا كان المريض مصابًا بتقرحات الفراش.