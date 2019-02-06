فوائد الفراولة على صحة الجسم والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفراولة هى الأكلة المحببة للكثيرين وخصوصا الأطفال حيث إنها تتميز بمذاقها الطيب وشكلها الجميل، فضلا عن ذلك تحتوى الفراولة على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الامراض. ووفقا لما ذكره موقع wellwithinbeauty فإن فوائد الفراولة هى: فوائد الفراولة فوائد الفراولة

الفراولة 1:تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمي الجسم من الإصابة بالأمراض والعدوى ونزلات البرد والأنفلونزا ، حيث إنه يحتوى على فيتامين ج وأ والمواد المضاد للأكسدة. 2: تساعد الفراولة على انخفاض ضغط الدم نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وبالتالى فهى مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع. 3:تعالج أعراض التهاب المفاصل وتعزز صحة العضلات والعظام نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

تناول الفراولة 4:تعتبر الفراولة من أفضل الفواكه التى تساعد على محاربة الأمراض السرطانية وتحد من خطر الاصابة بها. 5:الاكثار من تناول الفراولة يحد من خطر الإصابة بمرض السكر ، كما انها تعزز صحة مرضى السكر . 6:تحتوى الفراولة على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية والجلطات.

فراولة 7: تعزز صحة القلب وتقويه وتحميه من الازمات والأمراض التى يتعرض لها. 8:تناول الفراولة يعمل على زيادة النشاط والحيوية وعلاج الأرق والضعف العام. 9: تحتوى الفراولة على كمية كبيرة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على محاربة الشيخوخة وتعزيز صحة ونضارة البشرة.

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