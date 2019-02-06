شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الشوفان على الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشوفان من الأطعمة المهمة، والتي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، حيث إن تناوله بشكل دائم يساهم بشكل كبير في الحصول على العديد من الفوائد، ولكن الإسراف في تناول بعض الأطعمة يتسبب في الأضرار، وهذا ما سنتعرف عليه فى الأسطر القادمة، والتي توضح أن الإسراف في تناول الشوفان له بعض الأضرار والفوائد الصحية، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " webmd ".

اضرار الشوفان

أوضح التقرير، على أن الشوفان يحتوى علي نسبة عالية من الألياف ونسبة قليلة من الدهون وهذا ما يجعله يمد الجسم بالعديد من الفوائد، ولكن عن الأضرار قدمها التقرير، ومنها:

- ينصح بعدم الإكثار منه للمرضعات والحوامل، فتناول الشوفان تساهم بشكل كبير في الإصابة بغازات في الأمعاء.

- إذا كنت تعاني من مشاكل في الأسنان كالضعف فعليك تجنب تناول الشوفان، لأنك بهذه الطريقة تتسبب في إزاء أسنانك نتيجة لأنه من الأطعمة "الناشفة" على الأسنان.

-الشوفان يتسبب في الإصابة باضطرابات بالجهاز الهضمي، فالرغم أنه من المعروف أن الأطعمة الغنية بالألياف لها العديد من الفوائد علي المعدة والأمعاء إلا أن الشوفان عكس ذلك، لأنه يمتاز بأنه بصلابته وهذا يتسبب في التعرض للعديد من المشاكل في الجهاز الهضمي، ولذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بها الابتعاد عنها.

فوائد الشوفان

وقدم التقرير العديد من الفوائد الهامة لتناول الشوفان، ومنها:

-الحد من الإصابة بأمراض القلب.

-التخلص من الوزن الزائد، فهو من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي الشبع لفترات طويلة.

-يعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم، وهذا يرجع لما يحتويه من عناصر غذائية تعمل علي ذلك.

-تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والدهون الثلاثية أيضا، وهذا هو السبب في الحد من الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

-هل تعلم أن تناولك للشوفان يساهم بشكل كبير في الشعور بالسعادة، والحد من القلق والتوتر والاكتئاب.

-نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف، فتناوله يحد من الإصابة بالإمساك.

-يعد من الأطعمة الجيدة للأشخاص مرضى النقرس.