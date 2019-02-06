شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يكشف عن أضرار صادمة لحليب وألبان «النكهات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور أحمد العمار، أضرار الحليب طويل الأجل، وكذلك الألبان والحليب “بالنكهات”.

وأشار العمار في مقطع فيديو، إلى أن هذه المنتجات مليئة بالمواد الحافظة الصناعية، والسكر، والدهون المشبعة، وجميعها ضارة بالصحة.

وأكد أن “فيتامين د” في هذه المنتجات لا يتعدى 30 وحدة، وهذه الكمية لا تساوي شيئاً بالنسبة للقول إنها مصدر للفيتامين.