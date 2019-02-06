شكرا لقرائتكم خبر عن للستات.. البسى الكعب العالى بس بشروط لتفادى ألم مشط القدم والظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الكعب هى هو شكوى شائعة للغاية لدى السيدات خاصة عند ارتداء الأحذية المرتفعة فترة طويلة، والتى قد تسبب التهاب الأوتار، وقد يتراوح الألم من خفيف إلى متوسط إلى الألم المزعج، خاصة إذا تم ارتداء الأحذية ذات الكعب العالى كل يوم فترات طويلة.

ألم القدم

يعمل ارتداء الكعب العالي على عدة مشاكل فى القدم وفقا لتقرير موقع " sciencedaily" والتى نذكر منها التالى :

1- ألم مشط القدم والإجهاد: يعمل الكعب العالي على توجيه أصابع القدم إلى الأسفل ، والتي يمكن أن تضع الكثير من الضغط على مقدمة القدم والأصابع، وكلما زاد الارتفاع زاد الضغط على القدم.

2- ألم كعب القدم: الارتداء المتواصل للكعب العالي، يمكن أن ينتج ألما فى كعب القدم نتيجة شد عضلات الساق التي تحدث عند ارتداء الكعب، بعد خلع الكعب تتمدد عضلة الساق، مما قد يسبب شد مؤلم عند الكعب.

3- تشوهات أظافر القدم: يؤدي ارتداء الكعب العالي إلى تحول الوزن إلى مقدمة القدم ، مما يدفع أصابع القدم إلى مقدمة الحذاء، ونظرًا لأن الكعب غالباً ما يكون مدبباً أو مربعاً ، فإن ذلك يضع ضغطاً إضافياً على أصابع قدميك وأظافرك مما قد يسبب ضرر للأظافر بشكل قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الأظافر.



شكل القدم عند ارتداء الكعب فترة طويلة

4- التواء القدم : يدفع الكعب العالي وزن الجسم إلى الأمام ، مما يؤدي إلى التراجع إلى الخلف من أجل تحقيق التوازن اعتمادا على شدة عضلات الساق، وكلما زادت اعتمادك على الأرجل السفلية لتحقيق التوازن زادت احتمالية تعرضك لإصابة مرتبطة بالتوازن ، مثل الالتواء أو الكسر ويمكن أن تمتد إلى كسر العظام في الكاحل أو القدم.

5- آلام أسفل الظهر والركبة : ارتداء الكعب العالى يغير من طريقة محاذاة الجسم لتحقيق التوازن مما قد يسبب الشعور بآلام فى الظهر، الأحذية ذات الكعب العالي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ألم في الركبة.



مشاكل الكعب العالى على القدم

نصائح لتفادى ألم القدم عند ارتداء الأحذية المرتفعة

يمكن للنصائح التالية التى عرضها موقع " wikihow" على الحد من ألم ارتداء الكعب العالى:

استخدم دعامات سليكون : حيث يتم لصقها داخل الحذاء للحصول على وضع مريح عند المشى، وبالتالي منع الأورام والبثور، وأيضا لمنع انزلاق القدم عند السير إذا كانت الأحذية كبيرة . إعطاء قدميك استراحة : عندما ترتدي الكعب العالي فإن أفضل نصيحة يمكن أن تتخذها لمنع الألم هي الجلوس قدر الإمكان مما يعطى قدميك استراحة ويوقف أي ألم أو إزعاج . اختيار أنواع الأحذية ذات الكعب المتساوى : لأنها تعمل على منه انزلاق القدم مما يقلل الاحتكاك والألم عدم ارتداء الكعب العالى كل الأوقات: على الرغم من شكله الجذاب إلا أنه ينصح ارتداءه فقط فى المناسبات الخاصة ، لأن ارتدائه فى كثير من الأحيان ، يزيد من احتمالية تورم القدم وظهور البثور وزيادة الضغط على أسفل الظهر.