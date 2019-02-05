5 نصائح لمرضى الصداع النصفي.. ابتعدوا عن الشوكولاتة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر الصداع النصفي من الأمراض المزمنة، وهو عبارة عن ألم متوسط أو شديد في إحدى جهتي الرأس يشبه الشعور بالوخز، ورغم أنه من الأمراض التي تلازم الإنسان طوال حياته ويأتي في شكل نوبات متكررة إلا أنه يمكن تقليل حدة هذه النوبات وتكرارها عبر اتباع عدد من النصائح والإرشادات.

ويقول الدكتور عمرو حسن الحسني، استشاري وأستاذ مساعد المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لأعصاب الأطفال، لـ"العين الإخبارية"، إن الصداع النصفي من الأمراض التي تصيب النساء أكثر من الرجال مثلما أثبتت الدراسات.





ويضيف أن معدل تكرار النوبات يختلف من شخص لآخر، موضحا: "ربما تتكرر النوبات عدة مرات في الأسبوع أو مرة كل شهر وأحيانا كل عدة أشهر أو سنوات، ويسهم في زيادة حدوث النوبات عدم انتظام النوم أو التغير في الهرمونات وكثرة تناول الكافيين والكحوليات والتعرض لضوء شديد أو روائح قوية".

ويقدم الدكتور عمرو عدة نصائح لتقليل معاناة مرضى الصداع النصفي وهي:

1- الحصول على قسط وافر من النوم يوميا، وتناول مشروب مهدئ قبله، وإبعاد الهاتف المحمول عن حجرة النوم.

2- تجنب الكحوليات والتدخين وتقليل الكافيين قدر الإمكان.

3- تجنب مسببات القلق والتوتر المؤدي لحدوث نوبات الصداع.

4- تجنب تناول الشوكولاتة وبعض أنواع الجبن التي تزيد من شعورك بالصداع.

5- تناول المسكنات التي يصفها الطبيب.



