شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريدين معرفته عن فحص عنق الرحم ومتى يجب إجراؤه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار عنق الرحم من الاختبارات والفحوصات الهامة التى يجب أن تجريها النساء من عمر 25 إلى 64 سنة كل 3 سنوات على الأقل، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor"، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن اختبار عنق الرحم وأسباب إجرائه.



عنق الرحم

س: لماذا يعد فحص عنق الرحم مهماً ؟

ج: هناك ما يقرب من 3200 حالة من حالات سرطان عنق الرحم يتم تشخيصها كل عام، وتموت حوالى 900 امرأة منهم سنويا، وهذا الاختبار لا يضر إطلاقاً ولكنه مؤلم بعض الشئ ويجعل النساء يشعرن بالحرج بسبب شكل أجسادهن، حيث وجدت دراسة أجرتها مؤسسة "جو" البريطانية لعلاج عنق الرحم أن 35٪ من النساء يشعرن بالحرج من حضور اختبار عنق الرحم بسبب شكل أجسادهن.

س: ماذا تتوقعين فى اختبار عنق الرحم؟

ج: فحص عنق الرحم أمراً تخافه العديد من النساء، بسبب الشعور بالإحراج والألم، وبالرغم من ذلك فهو إجراء يستمر لمدة خمس دقائق تقريبًا، ومن المحتمل أن يكون منقذًا للحياة، ففي بريطانيا على سبيل المثال يتم إنقاذ 2000 حياة كل عام بإجراء فحص عنق الرحم.

س: كم مرة يجب عليك اجراء اختبار عنق الرحم؟

ج: يجب إجراء اختبار عنق الرحم للنساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 25 إلى 49 سنة لفحص عنق الرحم كل ثلاث سنوات، ومن تتراوح أعمارهن بين 50 إلى 64 سنة كل خمس سنوات، أما الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة يمكنهم إجراء فحص عنق الرحم إذا كان لديهم نتيجة اختبار غير طبيعية مؤخراً.

س: كيف تستعدين لفحص عنق الرحم؟

ج: يجب إجراء اختبار فحص عنق الرحم عندما لا تكونين في فترة الدورة الشهرية، و يكون الوقت المثالي بعد 14 يومًا تقريبًا من بدء آخر دورة شهرية لكِ.

-أثناء فحص عنق الرحم يمكنك أن تطلبى أن يتم فحصك من قبل ممرضة أو اختبار طبي إذا كنت تفضلين ذلك.

- تجنبى العلاقة الزوجية أو استخدام أى غسول مهبلى قبل 24 ساعة من إجراء اختبار عنق الرحم، لأن هذه يمكن أن تتداخل مع النتائج وقد يعني ذلك أنه عليك إجراء الاختبار مرة أخرى.

س: ماذا يحدث فى اختبار عنق الرحم؟

لن يستغرق الاختبار بالكامل أكثر من خمس دقائق وسيستغرق الوقت الفعلي دقيقتين. إليك ما يمكن توقعه:

-ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻚ، سوف يطلب منكِ الاستلقاء على ظهرك على سرير الفحص، مع وضع قدميك على السرير وركبتيك لأعلى.

- يضع الطبيب المنظار في المهبل بلطف، وعادة ما يكون المنظار مصنوعًا من البلاستيك أو المعدن ، وسوف يكون نظيفًا ومعقماَ ويسحب المنظار عينة من الخلايا فى عنق الرحم.

- ﺳوف ﯾﺗم إرﺳﺎل ﻋﯾﻧﺗك إﻟﯽ ﻣﺧﺗﺑر ﻹﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺳوف ﺗﺗﻟﻘﯽ ﻧﺗﺎﺋﺟك ﺧﻼل أﺳﺑوﻋﯾن.

س: ماذا بعد فحص عنق الرحم؟

يشعر بعض النساء بعد اختبار فحص عنق الرحم بعدم الارتياح، كما قد تصاب بتشنج صغير، حيث أن الفرشاة تجتاح عنق الرحم، يمكنك أيضا أن تنزف قليلا بعد ذلك، لذا إذا كنتِ تشعرين بعدم الارتياح قليلاً ، فمن المهم إخبار الممرضة أو الطبيب.

الشعور بالقلق سيؤدي إلى توتر العضلات في ساقيك والحوض، مما يجعل الاختبار أكثر صعوبة.

س: ما الذي يختبره المعمل؟

سوف يبحث المختبر عن خلايا عنق الرحم غير الطبيعية ويبحث أيضًا عن وجود فيروس "الورم الحليمي البشري" وفحص عنق الرحم ليس دقيقا بنسبة 100 % ولكنه لا يزال أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك خلايا غير طبيعية في عنق الرحم.

لا تعني نتيجة الفحص غير الطبيعي لعنق الرحم أن لديك سرطان عنق الرحم، ولكنه يعنى أن لديك خلايا غير طبيعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى السرطان في المستقبل.