شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن أكل اللحوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لا أستطيع مرور اليوم بدون تناول قطعة من اللحم، أو الدجاج أو السمك"..هذا هو حال الكثيرين، لا يشعرون بالشبع دون تناول اللحوم بمختلف أنواعها، ومما لاشك فيه ان اللحوم تحتوي علي نسبة عالية من البروتينات الهامة لصحة الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف ماذا يحدث لجسمك بعد التوقف عن تناول اللحوم.

مما لاشك فيه أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يفضلون تناول الخضراوات ولا يقتربون اتجاه اللحوم، ويطلق عليهم أشخاص "نباتيون"، وهؤلاء الأشخاص يحصلون على نسبة البروتين التي يحتاجونها من خلال البقوليات كالفول والعدس والحمص.

ما هي فوائد التوقف عن تناول اللحوم؟

في حالة التوقف عن تناول اللحوم لن يضر الجسم كثيرا، في حالة تناولك لبعض الأطعمة الغنية بالبروتينات، والفواكه والخضراوات الغنية بالألياف، وهناك العديد من الفوائد التي تعم علي الجسم فور التخلي عن تناول اللحوم ، ويقدمها لنا موقع " .thelist"، ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد..نعم فأن تصبح شخص نباتي فأنت قادر على فقدان المزيد من الوزن الزائد، والحصول علي وزن مثالي، لأن الخضروات والفواكه المتناوله في نظامك قليلة السعرات الحرارية، وهذا يجعلك تتناول المزيد منها دون التعرض لزيادة في الوزن.

- تحصل علي بشرة نضرة..من الفوائد الغريبة التي تحصل عليها، لأن تناولك للفواكة والخضروات يجعلك تتخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وهذا يساعد بشكل كبير في صفاء ونقاء بشرتك، فلا تتردد في الحصول علي بشرة جيدة وخالية من التجاعيد، وعليك تناول الخوخ والتوت.

-ستكون أقل عرضة للإصابة بالسرطان..نعم فووفقا للبحث المشار إليه فقد تم ربط ما لا يقل عن 30 في المئة من حالات السرطان بالعادات الغذائية، وفي دراسة مريض تبين أن الأشخاص النباتيون تقل فرص إصابتهم بالسرطان عن الأشخاص الذين يتناول اللحوم،

-ستكون أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة..فالخضروات والفواكهة تحد من الإصابة بأمراض القلب، ولذا لا تتردد في الإكثار منهم للحفاظ علي صحة القلب، وتجنب الإصابة بالجلطات.

-تنظيم نسبة ضغط الدم في الجسم والسكر والكولسترول، وهذا ما أكدته علية العديد من الدراسات الطبية الحديثة، مشيرة إلي انخفاض نسبة السعرات الحرارية في الجسم هي السبب في تنظيم هذه النسب.

- التخلص من مشاكل البطن..نعم إذا كنت تعاني من اضطراب أو مشاكل في المعدة فهذا يعني أنك بحاجة لإتباع النظام الغذائي النباتي، فلا تتردد في ذلك يا عزيزي لشعور معدتك بالارتياح.

ما هي الأطعمة البديلة للحوم

وقدم التقرير بعض الأطعمة التي يقال عنها أطعمة لأصحاب المذاق النباتي، كالكرنب والقرنبيط والسبانخ والخس والجرجير والبقدونس وبعض الفواكه التوت والخوخ والتفاح، والبقوليات كالفول والعدس والحمص، والالبان كالحليب والبيض والأجبان.

ومن ناحية أخري أكد التقرير المنشور عبر موقع " monitor"، أنه في حالة تغير حميتك الغذائي إلي أن تصبح شخص نباتي ولا تتناول اللحوم وخاصة اللحوم الحمراء، فعليك توخي الحذر من فقدان العديد من العناصر الغذائية الهامة، كفيتامين ب12، وفيتامين د، والأوميجا3 والحديد، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية بهذه العناصر حتي لا تعرضك جسمك لفقدان فيهم، عن طريق اتباع نظام غذائي جيد وغني بجميع العناصر الغذائية.

كما نصح التقرير، بضرورة تناول الأسماك والحليب، فإذا أصبحت نباتي وتتناول الحليب والأسماك فجسمك سيحصل علي جميع عناصره دون الحاجة لأدوية او علاجات تعويضية، وأيضا أكثر من السبانخ والفاصوليا.