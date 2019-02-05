الفرق بين ديبروساليك الاخضر والاحمر

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هناك العديد من المراهم و الكريمات المتوفرة في الاسواق ، و هذه الكريمات تساعد في علاج الأماكن الجافة و المتضررة في الجلد ، و كذلك من بينها ما يعمل على علاج الاكزيما ، و من بين هذه المنتجات مرهم ديبروساليك.

مرهم ديبروساليك يوجد به نوعان من العناصر النشطة ، هما بيتاميثازون دي بروبيونات و حمض الساليسيليك ، و يتم استخدام مرهم لعلاج الالتهابات الجلدية المختلفة ، يتم استخدامه في علاج الإكزيما و علاج مشكلات البشرة المختلفة و جفاف البشرة و اسمرارها ، كما يعمل على علاج اسمرار الكوع و كذلك الركب ، لذلك يعتبر المرهم حل جذري لمجموعة منوعة من الأمراض و المشكلات الجلدية ، و لكن عليك استخدامه تحت اشراف طبيب مختص .

دواعي استخدام مرهم ديبروساليك

يتم استخدام الدواء لعلاج اضطرابات الجلد المختلفة ، فمنها من تكون متقشرة و أحيانا جافة ، و قد تكون تحتاج لوجود ترطيب ، كما يعالج الأكزيما و الصدفية و هو علاج سريع جدا للصدفية ، و يعمل على تفتيح الركب و يقضي على كافة التهابات الجلد المختلفة .

الفرق بين ديبروساليك الاخضر و الاحمر

يستخدم الكريم في مجموعة مختلفة من الأغراض ، منها علاج الالتهابات الجلدية المختلفة ، حيث يعالج اسمرار الكوع و يعالج تهيج الجلد و الوجه ، لذلك يعمل على ترطيب البشرة و التخلص من الجفاف نهائيا حيث أن المرهم يوجد منه الأخضر و الأحمر ، و بالنسبة للفرق بين كليهما فيتمثل في ان اللون الأحمر هو لون الكريم و هو يحتوي على نسبة مياه مرتفعة ، و بذلك فهو مثالي لترطيب الجلد ، و اما الاخر و الذي يعرف باللون الاخضر فهو مرهم ، و المرهم يحتوي على نسبة دهون مرتفعة ، و نسبة مياه اقل ، و بذلك فهو أكثر ثباتا على البشرة.

تحذيرات عند استخدام المرهم

هناك مجموعة من التحذيرات يجب عليك معرفتها عند استخدام المرهم :

– عليك تغسل يداك قبل أن تقوم باستخدام الدهان ، و القيام بغسل اليد مرة أخرى بعد الانتهاء من التطبيق ، و ذلك في حال كون اليد سليمة و ليست بها اصابة .

– يتم استخدام الدهان فقط على المناطق الخارجية من الجلد .

– عليك أن تأخذ رأي الطبيب قبل استخدام المرهم .

– عليك أن تتجنب لمس العيون و الانف و الفم من الداخل ، حرصا على غسل المكان بمياه باردة .

– عليك وضع طبقة بسيطة جدا من الكريم و ذلك لتجنب المضاعفات التي قد تصاب بها.

– يمكنك أن تطلب من الطبيب أن يساعدك لعلاج الصدفية من خلال استخدام المرهم ، و لكن عليك ألا تستخدمه بنفسك حرصا على حدوث مضاعفات .

– لا تقوم بوضع ضمادات على أماكن الاصابة .

– عليك ألا تضع المرهم على وجهك أكثر من خمسة أيام ، فقط حتى لا تحدث مشكلة كبيرة بالوجه و لا مضاعفات أخرى.

– عليك أن تكون حذر عند استخدام المرهم للصغار ، فالطفل يحتاج جرعات مختلفة عن الكبار .

موانع استعمال كريم ديبروساليك

عندما تقوم باستخدام المريض للكريم و لكن في البداية لا تنسى قراءة المضاعفات التي توجد و هي امور موجودة بالمستحضر و هي :

– وجود طفح جلدي لدى المريض .

– في حال أن شعر المريض بالالتهاب او الألم ، عليه أن يتوقف عن استخدام الدواء و العودة للطبيب على الفور.

– يجب عدم استعماله في حالة وجود التهابات جلدية بكتيرية كمرض القوباء .

– وجود حكة مستمرة لدى المريض .

– وجود التهابات جلدية فطرية كمرض القدم و القراع.

– وجود طفح جلدي حول منطقة الفم .

– وجود أمراض فيروسية مختلفة منها الجدري المائي و الهربس و القروح .

– وجود التهابات مزمنة خصوصا بالوجه و الحب الذي يسمى حب الشباب .

– في حالة وجود حساسية لدى المريض لأي نوع من المكونات المختلفة للدواء .

– في حال وجود طفح الحفاضات لدى الطفل .

الأثار الجانبية لمرهم ديبروساليك

لكل دواء مجموعة من الاثار الجانبية المختلفة ، و التي قد تترك أثار كبيرة جدا ، و لكنها قد لا تظهر بسرعة كبيرة على من يقوم باستخدامه ، من الأثار الجانبية للمرهم ما يلي :

– ينمو الشعر سريعا كنوع من الإفراط بنمو الشعر .

– يحدث مجموعة من التهيج بالجلد في المكان الذي حدثت به الإصابة .

– يحدث زيادة كبيرة بالأوردة التي تعمل على توحيد الجلد و خصوصا الوجه.

– يحدث بعض الحكة الشديدة و يوجد احمرار و حرقة بالمكان المصاب.

– يوجد التهابات جلدية بالجلد أحيانا قد تكون شديدة .

– وجود علامات تمدد على الجسم .

– وجود تغييرات طفيفة في صبغات الجلد .

– وجود ترقق بالجلد و هي تعتبر من أصعب الأثار الجانبية التي تظهر بسبب هذه المراهم .

– وجود حالات من الجفاف بالجلد .

– قد يصاب الشخص بجفاف في البشرة .