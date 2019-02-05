انت الان تتابع موضوع اسماء كريمات ترطيب تحتوي على مادة اليوريا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إذا كنت تعاني في أي وقت مضى من الأكزيما أو الطفح الجلدي أو جفاف الجلد ، فقد تكون قد صادفت مرطبات سيراميد الخالية من اليوريا في عملية البحث عن المستحضر المثالي ، إن سيراميد هي جزيئات دهنية في الطبقة العليا من بشرتك ، تساعد على الحفاظ على رطوبة بشرتك و نعومتها.

اليوريا هي احد انواع الأملاح التي تتواجد في الجسم بشكل دائم ، كما ان الجسم يقوم بالتخلص من اليوريا من خلال البول ، هذا فضلا عن أن هذا الحمض يعمل على احداث عدد من المشاكل في الجسم و في البشرة و هو مؤثر جدا على الصدفية و لابد من العمل على استخدام الكريمات الخالية من اليوريا.

كريم CeraVe Daily Moisturising Lotion

– عندما يتعلق الأمر بمستحضرات السيراميد الخالية من اليوريا ، يعتبر CeraVe أحد أكثر الأسماء التي يمكن التعرف عليها ، و لسبب وجيه يعتبر منتج مختار من امازون ، و هو مثالي لأي شخص يرغب في مرطب سيراميد متعدد الاستخدامات ، يعمل بشكل جيد على معظم أنواع البشرة للوجه و الجسم .

– يحتوي مستحضر CeraVe على سيراميدات معينة ضرورية لاستبدال رطوبة بشرتك و الحفاظ عليها ، كما أنه يحتوي على الكوليسترول و الأحماض الدهنية ، اللازمة لمساعدة تلك المكونات في غمر بشرتك ، و كذلك حمض الهيالورونيك من أجل امتصاص أفضل ، و الأشخاص الذين يعانون من الأكزيما و مشاكل الجلد المتعلقة بالسكري ، و حب الشباب و أكثر من ذلك كله يمكنهم تحمل هذا المستحضر بشكل جيد.

كريم Aveeno Skin Relief Moisture Repair Cream

– الأشخاص ذو البشرة الحساسة و الجافة ، سوف يقدّرون كريم إصلاح رطوبة البشرة من Aveeno ، الشركة معروفة بإنتاج منتجات العناية بالبشرة مع دقيق الشوفان ، لكنها أضافة سيراميد مغذية للغاية.

– هذا الكريم يوفر ترطيب البشرة لمدة 24 ساعة ، لذلك لن تضطر إلى التوقف و إعادة تقديم الطلب طوال اليوم كما أنها خالية من العطر ، لذا فإن الروائح القوية لن تؤدي إلى تفاقم أنفك أو تزعج زملائك في العمل ، و بالنسبة للمستحضر الذي سيترك بشرتك الحساسة ناعمة و نضرة ، جرب هذه التركيبة حتى أنها تستخدم للمساعدة في الأكزيما.

كريم Mario Badescu AHA & Ceramide Moisturizer

– يتميز الكريم بالعناية بالبشرة مع منتجات العناية بالبشرة ، هذا المرطب يحارب البشرة الباهتة من خلال الجمع بين قوة إكسفوليكا الأحماض إكسفوليتينج و التفتيح مع ترطيب فائق من سيراميد مع خلوه من اليوريا.

– تعمل الكريم عن طريق فك الخلايا الميتة على الطبقة العليا جدا من بشرتك ، و تقشيرها لإفساح المجال لخلايا جديدة ذات مظهر أكثر شبابا ، هذه أخبار رائعة للأشخاص الذين يعانون من بشرة باهتة ، و الذين يرغبون في العودة إلى الوراء ، و مع ذلك إذا كان جلدك الباهت على الجانب الأكثر جفافاً ، فستحتاج إلى رطوبة إضافية حتى لتخفيف آثار مشاكل الجلد ، و سيقوم هذا الكريم بإيجاد توازن مثالي ، لترك بشرتك مشرقة و مرطبة بشكل جيد.

– بالإضافة إلى شفاء جروح البشرة الباهتة ، يساعد هذا الإختيار أيضًا على معالجة حب الشباب و الاحمرار و بقع العمر ، بالإضافة إلى ذلك يسمح لك تصميم فوهة هذه التركيبة خفيفة الوزن.

كريم La Roche-Posay Toleriane Double Face Repair

– عندما يكون لديك بشرة حساسة ، فإن العثور على غسول يوازن مستويات الرطوبة على وجهك ، دون تهيج حَبّ الشباب أو البقع الوردية أو أي ظروف أخرى قد يكون تحديًا ، تم تصميم جهاز ترطيب الوجه المزدوج من لاروش بوزي ، لابقائه على ترطيب البشرة الحساسة طوال اليوم دون حدوث أي شحوم مزعجة.

– و وفقًا للشركة يمكن أن تساعد هذه المستحضرات الحيوية في المستحضر ، على تحويل البشرة الحساسة إلى بشرة ذات مظهر صحي ، عن طريق الحفاظ على الكائنات الحية الدقيقة على سطح بشرتك بمستويات مثالية ، كما تحتوي التركيبة على 48 ساعة من الرطوبة ، و لن تسد المسام و تحافظ على حاجز جلدك الطبيعي لحمايتك من المزيد من المهيجات.

كريم CeraVe Baby Healing

– تستخدم الكثير من شركات العناية بالبشرة عبارة “بشرة ناعمة الملمس” لمحاولة جذب الزبائن المحتملين ، و لكن للأسف حتى الأطفال غير معفيين من تهيج الجلد ، CeraVe Baby Healing Ointment هو اختيار لطيف يساعد على مهاجمة واحدة من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا بين الأطفال طفح الحفاضات و هو كريم خالي من اليوريا.

– و بغض النظر عن مدى اجتهادك حيال تغيير حفاضات طفلك و الحفاظ على صحة بشرته ، فلا يزال من السهل عليهم أن يصابوا بالطفح الجلدي ، من الغضب و الترويل و حتى الأطعمة أو المنظفات الجديدة ، كريم CeraVe يعالج و يمنع الطفح الجلدي ، عن طريق ترطيب البشرة المتهيجة لدى طفلك ، ثم خلق حاجز على الطبقة العليا من الجلد لمنع البلل.